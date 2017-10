Spitalul Judeţean Constanţa, vaca de muls a băieţilor deştepţi. Cum făcea Dănuţ Căpăţînă averi pe spatele bolnavilor

2

Echipa lui s-a reinventat

Observati ca in spatele lui Danut Capatana nu se afla nimeni.Cu Dănuț nu se mai fotografiaza niciun politruc.Nimeni nu merge la pescuit in Delta cu el,nimeni nu raspunde alaturi de el.Capatana nu boteaza pe nimeni,Capatana nu face nunta,Capatana este singur.In realitate acest Dănuț a fost numit de un partid politic si a facut parte dintr-o "echipa".Daca domnul Liviu Chilian vrea numele "societatii respective",eu vreau sa aud numele partidului care l-a numit in functie pe Dănuț si numele celui care a condus "echipa mea" in anii cand acest derbedeu fura din banii publici.Acum,domnilor din presa,acum aveti o hotarare definitiva.Cine va opreste sa pomeniti numele partidului care l-a numit in functie pe Capatana ? Cine va opreste sa dati nume si sa trageti la raspundere capii partidului care l-a numit ? Pana va hotarati voi,eu vreau sa pun cateva intrebari "romanasilor pur sange" ăstora care se fotografiaza in costume populare,in cojoace si opinci,vezi Doamne, pur "romanesti".Domnule Dragnea,unde ai fost domnule cand asta a furat ? L-ai verificat,mai romanasule ? Unde va este "asumarea raspunderii " ? Tariceanule,mare cap la liberali,vad ca mori de grija lui hotilor. Nicusorule,mai Mazare voi nu raspundeti ? Nu voi l-ati numit in functie,derbedeilor ? De ce directorul unui spital trebuie sa fie numit politic ? De ce directorul unei scoli trebuie sa fie numit politc ? Mai Fagadaule,nea Stroe voi nu mosteniti pacatele de la vechea conducere a PSD-ului ? Vad ca sunteti curati ca lacrima si v-ati reinventat.Liberalilor,PNL-ule,voi din opozitie,voi unde ati fost ? Stiu, aveti o scuza,ati facut "opozitie constructiva",mama voastra de complici.Dar nu conteaza cine l-a tinut pe Capatana in brate.Nu conteaza nici cati au furat impreuna cu Capatana.PSD ne-a dat,PSD ne-a luat,PSD este lider necontestat.PSD este cel mai mare partid din Romania.Mama voastra de alegatori care sunteti si voi partasi la furt din banul public !