Spital al Constanţei furat bucată cu bucată

era unul dintre cele mai curate spitale

Mama mea a lucrat in spitalul respectiv...pot sa zic ca am copilarit acolo;si da gradina era superba,spitalul ingrijit,iar doctorii care lucrau acolo erau oameni buni!se confruntau cu fel si fel de cazuri ,,,urgente din port care poate trebuiau tratate la Spitalul mare,oamenii din cartier veneau la ei,iar ei chiar daca nu trebuiau tratati acolo mereu ii ingrijau.Imi aduc aminte ca era un doctor foarte bun care acum a devenit preot din simplu motiv (cred eu) ca a vrut sa ajute oamenii altfel (deja spitalul incepuse sa aiba probleme,le lipseau uneori injectile,pastilele...ca si acum in alte unitati medicale)Se confruntau si pe atunci cu furturile...pe vremea aia mai furau cate cevA de prin gradina ...de pe langa morga,sau daca mai lasau pacinetii geamurile deschide de la baie mai intrau si in camere!IN SCHIMB LA POARTA FURAU CEL MAI MULT (CAND ZIC LA POARTA MA REFER LA CAMERUTA AIA MICA DE LA INTRARE UNDE STATEA PORTARUL )Mai veneau si oameni care cereau de mancare (cartierul a ti vazut cum e...si nu sta numai lume bogata acolo)pt ei sau pentru animale...conducerea spitalului niciodata nu i-a refuzat daca mai ramanea mancare la bucatarie (oricum trebuia aruncata pt ca pacientilor nu li se dadea aceasi mancare a2a zi)