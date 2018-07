Corespondență transmisă de Alexandru Turturică, ofițerul de relații publice al marșului

Spiritul "Mircea", pentru a doua oară în porturile Muntenegrului

Cei 99 de cadeți germani și români au ajuns la jumătatea stagiului de practică, iar cu această ocazie Nava-Școală „Mircea” bifează încă un port muntenegrean, Portul Tivat, din lista numeroaselor escale pe care le-a efectuat de-a lungul celor 79 de ani de existență, după ce în anul 2015 a mai ancorat în Bar.După plecarea din Italia, instructorii de la bord au continuat pregătirea cu viitorii marinari militari, fiecare moment al zilelor pe mare fiind încărcat cu activități atât pe navă, cât și în apele Mării Adriatice. Condițiile meteorologice au reprezentat un element important în ceea ce a privit organizarea programului pentru cadeți. Vântul bun și marea mai puțin liniștită au dus membrii echipajului cu gândul la un singur lucru, cel al întinsului velelor pentru a continua drumul cu ajutorul lor. Acest aspect a reprezentat o nouă lecție, deja învățată, pentru cei aflați în practică. Buna organizare, rolurile știute de fiecare și atenția coordonatorilor au făcut din manevra complicată un adevărat spectacol, atât pentru marinarii vechi, cât și pentru cei din afara fenomenului.În Golful KotorCalmul Golfului Kotor a permis lăsarea la apă a ambarcațiunilor de 10+1 și desfășurarea lecțiilor școlii de rame. Astfel, fiecare cadet, alături de alți nouă colegi, a avut ocazia să învețe și să exerseze, în barcă, o nouă procedură ce include munca în echipă și în sincron. Efortul lor a fost răsplătit cu satisfacția de a depăși cu brio o nouă provocare, dar și cu rezervarea celor mai bune locuri pentru a admira nava-școală, personajul principal într-un peisaj de poveste.Dimineața zilei de luni, 18 iunie, cea în care am ajuns în Tivat, Muntenegru, a fost una diferită față de cele petrecute pe mare, dar foarte asemănătoare cu cea de marți, 12 iunie, când „Mircea” a acostat în portul italian Bari. La bordul navei s-a resimțit emoția apropierii de un nou port, ce ne va găzdui pentru alte câteva zile. Poate că acest sentiment este cel care stă la baza spiritului lui „Mircea”, alături de restul trăirilor simțite la bordul navei.Marșurile de instrucție sunt unice pentru fiecare dintre cei ambarcați pe bric. Pentru cadeți, acestea reprezintă poate primele momente în care iau cu adevărat contact cu viața pe mare, perioadă în care se cunosc pe ei, limitele lor, dar și pe camarazii pe care îi vor avea alături de-a lungul carierei lor. Pe de altă parte, membrii cu experință ai echipajului, indiferent de numărul voiajelor de acest tip, misiunea unui nou marș de instrucție vor fi întotdeauna un izvor nesecat de oportunități de cunoaștere și perfecționare. Motiv pentru care, cu siguranță, fiecare dintre noi ne vom întoarce acasă mai buni, mai optimiști și mai pregătiți pentru ceea ce ne va aștepta.Salut marinăresc, de pe catargAstfel, în cel de-al doilea port al călătoriei noastre, am fost așteptați ca de obicei de oficialitățile române din teritoriu, pe care cadeții noștri le-au salutat marinărește din înaltul catargelor. „Am lăsat ancora la apă”, iar nava noastră a devenit în acea zi gazda reprezentanților celor mai importante instituții din zonă, dar și a fraților noștri de acasă, care, la invitația Eminenței Sale domnul Ferdinand Nagy, Ambasadorul României la Podgorița, au venit pentru a ne cânta românește spre bucuria tuturor.Zilele de popas au continuat, la fel și activitățile noastre destinate perioadei de escală din Muntenegru. Așa cum am obișnuit, am vizitat oficialitățile din oraș, dar și cele mai frumoase locuri ale țării noastre gazdă. Micile plimbări și excursii au reprezentat momente de reîncărcare a bateriilor militarilor și cadeților, clipe în care cu toții ne-am simțit niște turiști importanți pentru că, la rândul nostru, suntem reprezentanți ai Eminenței Sale Ambasadorul României „Mircea”.După toată această perioadă cu nopți în care nava noastră a luminat Muntenegru și a fost cea mai plăcută ochiului, indiferent de prețul ambarcațiunilor lângă care se afla, ne-am reluat posturile și sarcinile, am salutat în modul caracteristic și am plecat spre următoarea destinație, Portul Pireu din Grecia, lăsând în urma pupei velierului nostru un „siaj” de referință în amintirea celor din Tivat și Podgorița.În țara zeilorMiercuri, 27 iunie, vom ajunge în țara zeilor, iar până atunci pregătirile noastre și ale navei continuă. Vom fi la fel de exemplari, plăcuți și unici ca de fiecare dată când ducem Pavilionul României într-un port al lumii. Misiunea noastră încă nu s-a încheiat, dar vă asigurăm că în corespondența de după escala din Pireu vă vom raporta numai reușite de care veți putea fi mândri de noi și încrezători în privința liniștii zilei de mâine.Cu cele mai bune sentimente,Echipajul și cadeții Navei-Școală „Mircea“