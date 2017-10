Speed dating în afaceri marca JCI Constanţa

Speed dating în afaceri marca JCI Constanța

Ești la început de drum într-o afacere și vrei să cunoști cât mai mulți oameni pentru a te extinde? JCI Constanța organizează Business Networking Event pentru a te ajuta să își creezi contacte noi, colaboratori si parteneri de afaceri.Evenimentul va avea loc mâine seară, începând cu ora 19.00, la restaurantul Harlequin, din stațiunea Mamaia.“Business Networking Event are drept scop interacțiunea între oamenii de afaceri, manageri sau persoane „cheie” din diverse companii sau organizații, membrii sau parteneri JCI Constanța și orice persoană interesată de noi parteneri sau colaboratori in afaceri. Evenimentul este conceput sub forma de speed-dating, astfel încât toți participanții să interacționeze unul cu celalalt, timp de 5 minute, prin rotație. Astfel, toți cei prezenți în sală au posibilitatea să identifice căi de colaborare în viitor”, se arată într-un comunicat remis de JCI Constanța.Taxa de participare la eveniment este 45 lei/persoana, iar în acești bani care sunt incluse gustări și băuturi. Cei care doresc să participe pot suna la numărul de telefon 0726.682.371, locurile fiind limitate. Participanții vor primi vouchere si premii din partea partenerilor la eveniment.