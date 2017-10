Specialiştii au găsit alternativă la Viagra. Află cum scapi de disfuncţii erectile!

1

Tratament impotenta

Din pacate si eu am probleme cu erectia de ceva vreme. Mi-e frica sa iau pastile si de asta as vrea sa incerc niste suplimente alimentare. Chiar daca si astea au efecte adverse cred ca nu sunt la fel de mari ca la pastile. Deocamdata nu stiu sa ma decid intre entran si vigrax pt ca de astea am mai auzit...