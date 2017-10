Specialiştii Antidrog atrag atenţia asupra fumatului pasiv

Specialiștii Antidrog atrag atenția asupra fumatului pasiv

Ziua Națională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia joi din noiembrie, printr-o inițiativă de a atrage atenția asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătății oamenilor.Agenția Națională Antidrog (ANA) folosește acest prilej pentru a derula, la nivel național, activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial și în comunitate, asupra riscurilor consumului de tutun și de formare de abilități de viață sănătoasă. Totodată, având ca temă „Ajută Ą“ #”mă să cresc!”, Ziua Națională fără Tutun oferă Agenției Naționale Antidrog cadrul informării și sensibilizării populației nefumătoare cu privire la riscurile la care se supune prin inhalarea fumului de țigară - așa numitul „fumat pasiv”. De asemenea, specialiștii ANA atrag atenția și asupra efectelor dăunătoare în planul sănătății ale fumatului secundar, în special asupra copiilor care cresc în familii cu cel puțin un membru fumător. Fără voia lor, aceștia sunt expuși atmosferei viciate de fumul de tutun și, în plus, există un risc crescut de a deveni ei înșiși fumători. De aceea, exemplul personal al părinților de nefumători este cel mai bun mijloc pentru a își convinge copiii să nu fumeze.XXXÎn România, se fumează zilnic peste cinci milioane de pachete de țigări, iar aproximativ 85% dintre pacienții cu cancer bronhopulmonar sunt fumători, potrivit Societății Române de Pneumologie. Totodată, studiile au arătat că 89% dintre fumătorii din țara noastră și-ar dori să reducă numărul țigărilor sau să renunțe complet la fumat.