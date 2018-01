Spaţii noi şi probleme vechi la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Constanţa. "Programările se pot face și online"

Spații noi și probleme vechi la Serviciul de Permise și Înmatriculări Constanța. "Programările se pot face și online"

Serviciul de Permise și Înmatriculări Constanța s-a mutat într-un sediu nou și cu mult spațiu, la Pavilionul Expozițional Constanța. Reprezentanții autorităților locale și centrale și-au dorit o festivitate de inaugurare modestă, fără celebra tăiere de panglică.Anul 2018 a adus un strop de normalitate în rândul constănțenilor, care au fost obișnuiți să umble de la un ghișeu la altul, ori de câte ori aveau treabă la Serviciul de Permise și Înmatriculări Constanța. Acum, cetățenii pot găsi sub același acoperiș orice birou din cadrul instituției.„Spațiile s-au dat cu titlu de folosință gratuită pentru o perioadă de 10 ani. Ar fi fost ciudat să percepem bani pentru cetățeni. În această perioadă, vom vedea cum funcționează și dacă toate lucrurile se vor desfășura normal vom mări această perioadă. Se economisesc bani și timp în favoarea cetățenilor”, a declarat Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.În acest fel, Serviciul de Permise și Înmatriculări Constanța scapă de o chirie destul de „piperată”. De asemenea, instituția are la dispoziție peste 500 de metri pătrați doar pentru birouri.„Avantajul pe care-l avem este că la sediul vechi ar fi trebuit să plătim o chirie de 24.000 de lei lunar, iar acum nu mai plătim nimic în afara utilităților. Înainte funcționam în mai multe locuri, într-o parte erau înmatriculările, în altă parte era sala de examinare. Chiar apreciez inițiativa Consiliului Județean Constanța, este bine și pentru funcționarul public, dar mai ales pentru cetățean”, a precizat Ioan Albu, prefectul județului Constanța.La nivel național, Direcția de Permise are un deficit de 137 de persoane, în timp ce, la Constanța, au fost publicate trei anunțuri de angajare, aici desfășurându-și activitatea 25 de angajați. Din cauza lipsei de personal, timpii de așteptare pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere au crescut considerabil. Nu de aceeași părere este și secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Mihai Dan Chirică.„S-au făcut eforturi și, din câte știu, timpii s-au redus semnificativ. La Vaslui ajunsesem la un termen de nouă luni, iar acum se așteaptă maxim 90 de zile. Pe măsură ce vom angaja și oameni, cu siguranță timpii vor scădea considerabil. Acum depinde și de pregătirea candidaților. Dacă ei sunt pregătiți și au toate cunoștințele însușite și aptitudinile necesare pentru a lua permisul de conducere, candidații pot susține examenul o singură dată, nu cred că este niciun fel de problemă. Prioritatea Ministerului și a noastră este să ocupăm posturile libere”, a explicat Mihai Dan Chirică, secretarul de stat din MAI.Directorul Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța este mulțumit de modul în care a fost implementat sistemul de programări online și spune că tradiționalele cozi, la care obișnuiau să se așeze constănțenii, au devenit istorie.„Am implementat și un sistem de gestionare a fluxului de persoane, optând pentru programarea online pentru toate operațiunile de înmatriculare și preschimbare a permiselor. Nu există coadă, a dispărut această noțiune. Cetățenii se prezintă cu câteva minute înainte de ora de programare, se duc la ghișeu, își rezolvă problema și cred că va fi mult mai bine ca înainte”, a declarat comisarul șef Liviu Vîrșă, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Constanța.În viitorul apropiat, reprezentanții autorităților au precizat că vor începe lucrările de reparații la o clădire aflată lângă Serviciul Rutier Constanța, pentru ca Serviciul de Pașapoarte să fie mutat într-un sediu nou.