Spargeri şi furturi în plină zi, cu "imunitate" absolută. De ce nu pot face nimic poliţiştii

Spargeri și furturi în plină zi, cu "imunitate" absolută. De ce nu pot face nimic polițiștii

Știind că nu vor păți nimic până la vârsta de 14 ani, sau 16 ani dacă nu au discernământ, minorii profită din plin de un sistem șubred. Situația a luat o așa amploare, încât aproape că nu există zi în care polițiștii constănțeni să nu primească reclamații sau să prindă minori care au comis diverse furturi.Spre exemplu, ieri, polițiștii din Hârșova i-au identificat pe Erol Albaș, Atlan Ibo și Rente Geniz, cu vârste de 13 și 15 ani, bănuiți că ar fi furat dintr-o autoutilitară parcată în centrul orașului un telefon Samsung J5 Gold și suma de 460 de lei. Prejudiciul estimat la 1.660 de lei a fost recuperat în totalitate, iar copiii au fost prinși la doar o zi după comiterea faptei.Problema este că oamenii legii nu pot lua nicio măsură preventivă asupra celor trei minori, în acest caz fiind întocmite doar dosare penale. Totuși, polițiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să-și protejeze bunurile și să încerce să rețină cât mai multe detalii despre făptuitori, în vederea recuperării bunurilor furate.„Îi sfătuim pe oameni să apeleze imediat 112. Apelând numărul unic de urgență, cazul este preluat cu celeritate de către lucrătorii de poliție și pot recupera în totalitate prejudiciul, în cele mai multe cazuri. Chiar dacă fapta comisă este cu violență, iar persoanele au o vârstă respectabilă, este important ca victimele să rețină cât mai multe detalii despre făptuitori. Aici ne referim la detalii vestimentare, înălțime sau chiar semne distinctive”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marius Niculescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Minorii sub 14 ani nu răspund în fața legii, iar în cazul în care copiii au vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani, ei răspund penal doar în cazul în care se constată că au discernământ. În ultimul an, numărul faptelor ilicite comise de minorii sub 14 ani s-a dublat, tocmai pentru că este binecunoscut faptul că aceștia nu răspund în fața legii.Un alt caz a avut loc în urmă cu trei zile, la Constanța. Doi minori, de 12 și 13 ani, au tâlhărit o femeie, în vârstă de 78 de ani, furându-i un cercel din aur cu o greutate de 2 grame. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul IPJ Constanța, celor doi minori bănuiți de comiterea faptelor, Mocai și Maxum, li s-au întocmit dosare penale. Aceștia se aleg doar cu cazierul în urma infracțiunilor, iar doar după ce trec de vârsta de 14 ani, asupra lor se pot lua o serie de măsuri.