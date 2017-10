Spărgătorii de seminţe, amendaţi şi puşi să strângă mizeria făcută

1

Pe LUPOAICA

SINT IN fiecare seara TIGANI care beau ,sparg seminte, etc. Unde este POL LOC? UNDE ESTE FIRMA DE PAZA PLATITA DE NOI PRIN primarie? De ce platim aceasta firma de paza ? In centrul vechi baietii de la firma de paza stau prin masini si dorm .Care-i rolul lor?