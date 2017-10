Spărgătorii de locuinţe bagă spaima-n constănţeni

Spărgătorii de locuințe bagă spaima-n constănțeni

Cât de bine v-ați securizat locuința împotriva unei eventuale spargeri? Polițiștii atrag atenția că prea puțini constănțeni se preocupă de acest aspect, deși în ultimul an numărul furturilor din locuințe a crescut simțitor. Interesați mai mult de aspectul estetic atunci când își renovează casele, constănțenii nu-și dau seama că tocmai imobilele cu tâmplărie PVC și aparate de aer condiționat sunt cele vizate de hoți.Conducerea Poliției Constanța se mândrea, săptămâna trecută, la ora bilanțului pe primele nouă luni ale anului, cu o scădere a numărului de infracțiuni și cu mai mulți răufăcători prinși în flagrant delict, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Indicatorii nu sunt, însă, în descreștere la toate capitolele. Din contră, spun oamenii legii, în această perioadă de criză economică se înregistrează mai multe furturi din locuințe, din autoturisme și chiar tâlhării comise în plină stradă. Cele trei tipuri de infracțiuni au un numitor comun: un mod de operare simplu.Mai multe locuințe sparteComparativ cu anul trecut, numărul furturilor din locuințe a crescut cu aproximativ 15%. Cms. șef Emilian Pârvu, șeful Poliției Municipiului Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că hoții vizează în special casele sau apartamentele situate la parterul sau la primul etaj al blocurilor, renovate. „Înregistrăm o creștere la furturile din locuințe și la faptele stradale cu violență, probabil și din cauza perioadei de criză. Un motiv al creșterii numărului infracțiunilor este și faptul că modul de operare este simplu. Este ușor să pătrunzi într-o locuință care nu este securizată. Majoritatea locuințelor vizate sunt cele amplasate la parterul blocurilor sau în curți, pe care proprietarii înțeleg să le protejeze încuind ușa sau poarta. Ca un numitor comun, toate au ferestre cu tâmplărie PVC, foarte bune izolatoare din punct de vedere termic, dar care oferă siguranță zero. De asemenea, în cazul apartamentelor de la etajul întâi se pătrunde ușor din cauza aparatelor de aer condiționat, amplasate pe pereții blocurilor și pe care drăcușorii noștri - căci multe furturi sunt comise de minori cu vârste sub 14 ani ! - se cațără foarte ușor”, a afirmat polițistul.Locatarii blocurilor consideră că o grădiniță în fața imobilului, cu un gard viu bogat și copaci umbroși, este o binecuvântare, căci oferă răcoare în timpul verii și intimitate în timpul iernii. Polițiștii îi contrazic. „Aceste grădinițe oferă o protecție infractorilor, pentru a putea acționa fără să fie zăriți”, a atras atenția cms. șef Emilian Pârvu.Cum puteți îngreuna „munca” hoțilorDe aceea, sfatul polițiștilor pentru constănțeni este ca, în momentul în care își renovează locuințele și își montează tâm-plărie modernă, să-și ia și măsuri de protecție, respectiv să-și monteze grilaje sau să încheie contracte cu firme de pază.Reprezentanții firmelor de execuție și montare de tâmplărie PVC admit că „în ultima perioadă, hoții par să fi devenit specialiști în termopane”. Nu înseamnă însă că nu există soluții.„Din exterior, nu se observă dacă locuința are tâmplărie PVC simplă sau cu protecție împotriva spărgătorilor, dar în ultima vreme ai im-presia că hoții s-au specializat în tipurile de termopan. Există sisteme prin care gradul de protecție poate fi îmbunătățit, respectiv montarea unor puncte de feronerie în plus sau a unui geam dublu”, au explicat angajații unei firme specializate din municipiul Constanța.Concret, montarea unor puncte de susținere în plus pe tocul ferestrei înseamnă mai multă „muncă” din partea hoțului, mai multe puncte pe care trebuie să le forțeze pentru a pătrunde în locuință. Tocmai de aceea, susțin specialiștii, o fereastră oscilo-batantă oferă mai multă siguranță decât una simplă, întrucât are mai multe puncte de prindere de cadrul din PVC. De asemenea, un geam dublu presupune „înarmarea” cu o rangă mai grea pentru a putea sparge fereastra.Vecinii - cei mai buni paznici!În concluzie, aceste măsuri duc la creșterea efortului pe care trebuie să-l depună hoțul și la prelungirea timpului pentru a fi zărit în timpul operațiunii. De aceea, au subliniat oamenii legii, este importantă și reacția vecinilor. „Cea mai importantă măsură de protecție este relația dintre vecini. Am avut cazuri, și destul de multe - ceea ce este supărător! - când vecinii au văzut hoțul cum a intrat pe geam și nu au anunțat Poliția ci au spus mai târziu păgubiților, ori nu au vrut să colaboreze. Această atitudine trebuie să dispară. Trebuie să facem un front comun împotriva răufăcătorilor, căci nu doar anumite persoane trec printr-o perioadă grea, ci cu toții trecem…”, a concluzionat șe-ful Poliției Municipiului Constanța.