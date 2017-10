SPĂLARE DE BANI şi EVAZIUNE FISCALĂ în portul Constanţa

SPĂLARE DE BANI și EVAZIUNE FISCALĂ în portul Constanța

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și beneficiind de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă, au început urmărirea penală față de 11 persoane fizice și opt persoane juridice, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea de acte nereale față de autoritatea vamală.În această lună, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în baza ordonanței emisă de procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, au documentat activitatea infracțională a unui grup infracțional organizat, specializat în evaziune fiscală și spălare de bani, care acționa în Portul Constanța.Astfel, s-a început urmărirea penală față de opt firme și 11 persoane fizice (opt cetățeni egipteni, un sirian, un irakian și un român). Acuzațiile sunt de: evaziune fiscală, spălare de bani, constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de acte nereale față de autoritatea vamală și siguranța navigației. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că pe teritoriul României gruparea infracțională desfășura operațiuni comerciale cu material lemnos prin folosirea de acte nereale față de autoritatea vamală, având ca scop transportarea, cu ajutorul a două nave, a unor cantități mari de cherestea din Portul Constanța în orașul Damietta din Egipt, obținându-se astfel un câștig substanțial.De asemenea, cu acordul comandanților celor două nave, se pare că persoanele implicate în cele două dosare penale încărcau marfă peste nivelul de siguranță al navei, fiind posibilă pierderea unei mari încărcături pe o mare agitată, ceea ce punea în pericol siguranța navigației.Pentru continuarea cercetărilor în cele două lucrări penale instrumentate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, anchetatorii au dispus sechestrul asigurator asupra unei nave comerciale, sub pavilion Belize, precum și a mărfurilor transportate de aceasta, iar cealaltă navă, sub pavilion Republica Moldova, a fost indisponibilizată până la finalizarea cercetărilor.