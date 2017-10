Spaima Loganurilor din Constanţa. Doi copii au spart deja 50 de maşini şi nu pot fi opriţi

Spaima Loganurilor din Constanța. Doi copii au spart deja 50 de mașini și nu pot fi opriți

Nu au buletin, dar au spart mai multe mașini decât mulți hoți cu ștate vechi. Doi puști din Constanța, de 12 și respectiv 13 ani, au spart în două nopți aproape 50 de autoturisme. Și nu sunt primele din cariera lor infracțională! Ce „pedepse“ prevede legea pentru acești copii, care nu răspund penal, am aflat de la reprezentanții Protecției Copilului.De câteva luni, aproape că nu trece zi în care câțiva puști cu înclinații infracționale să spargă o mașină. De obicei Dacii Logan, pe care le deschid cu un briceag, în doar câteva secunde și pentru a fura niște mărunțiș, un pachet de țigări desfăcut, gumă de mestecat, brichete etc. De fapt, paguba provocată prin distrugerea autoturis-melor este mult, mult mai mare decât valoarea bunurilor furate!Tot de obicei, puștanii hoțomani sunt prinși la puțin timp după spar-geri, dar… sunt lăsați în libertate! De ce? Pentru că au 11, 12 sau 13 ani și nu răspund penal. La fel s-a întâmplat și în cazul a doi băieți care, în doar două nopți, au spart aproape 50 de mașini.Astfel, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 1,30, polițiștii Secției 4 au surprins, la intersecția străzilor Eliberării și Dumitru Marinescu, doi copii, de 12 și respectiv 13 ani, care nu ar fi trebuit să fie pe străzi la acea oră. Un control corporal sumar a scos la iveală că băieții aveau asupra lor: un stick de memorie, două lanterne, cinci brichete, un încărcător auto, trei cruciulițe, un portofel de culoare neagră fără documente, diferite cărți de vizită, mai multe monede, o șurubelniță și un cuțit. Toate furate din mașini!Iar verificările realizate ulterior au demonstrat că toate bunurile proveneau din mașini sparte, în noaptea respectivă, între orele 23,00 și 1,30. Este vorba despre 30 de mașini, parcate pe străzile Biruinței, Cutezători, Dreptății, Dumitru Marinescu și Prieteniei.Mai mult, extinzând cercetările (mai ales că nu era prima dată când cei doi minori ajungeau într-o secție de poliție, pentru că au furat!), oamenii legii au aflat că au mai fost sparte alte 17 mașini, în noaptea de marți spre miercuri (5/6 noiembrie) și tot pe ei îi suspectează.Se cumințesc micii delicvenți?Ce măsuri se iau în cazul acestor minori, dar și a celorlalți asemenea lor, pentru a nu mai distruge și alte mașini, pentru a le opri cariera infracțională? Trebuie menționat că, potrivit polițiștilor, în municipiul Constanța sunt aproximativ șase - șapte puști, care nu au împlinit încă 14 ani și care au drept îndeletnicire spartul mașinilor.Comisarul șef Emilian Pârvu, șeful Poliției municipiului Constan-ța, ne-a precizat că anchetatorii documentează activitatea infracțională a suspecților, indiferent de vârsta lor. Dar, pentru că au sub 14 ani, aceștia nu răspund penal!Nu înseamnă însă că nu se pot lua măsuri pentru a-i potoli. Există legislație care stipulează „pedep-se”, dacă pot fi numite așa, și pentru copiii care săvârșesc infracțiuni dar nu răspund penal. Este vorba despre Legea 272/2004, a Protecției Copilului. Iar cei abilitați să le aplice sunt specialiștii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).Concret, legea prevede trei măsuri: plasament, plasament de urgență și supraveghere specializată.„Dacă respectivul copil are familie biologică, se aplică măsura supravegherii specializate. Adică sunt chemați părinții, sunt organi-zate ședințe de consiliere, părinților li se pune în vedere că sunt obligați să îngrădească accesul copilului la grupul de prieteni care are preocupări similare, dacă se constată absenteism la școală, să ia măsuri pentru ca acesta să frecventeze cursurile. Însă, dacă se constată că părinții nu colaborează sau lipsesc, se impune plasamentul”, ne-a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt al DGASPC Constanța.Sunt eficiente aceste măsuri? Experiența a dovedit că nu în toate cazurile! Căci, chiar și aflați sub supraveghere sau în plasament (centrele nu sunt închisori!), copiii continuă să comită furturi. Iar cu cât recidivează mai des, cu atât șansele de reabilitare scad.Trebuie mai multe centre de reabilitareSoluția, așa cum o văd atât polițiștii, cât și asistenți sociali, ar fi înăsprirea atitudinii față de minorii care recidivează (cum este și cazul celor doi minori din exemplul de mai sus) și internarea lor în centre de reabilitare. La ora actuală, spun polițiștii, judecătorii nu mai dispun această măsură decât în cazuri excepționale, în restul dispunând scoaterea de sub urmărirea penală.„Pentru o schimbare comportamentală, acești copii au nevoie de un mediu controlat 100%, pe care nu-l au nici în familie, nici în centrele de plasament”, a atras atenția Roxana Onea.Dar la nivelul întregii țări mai funcționează doar trei centre de reabilitare a copiilor delicvenți, insuficiente, consideră specialiștii pentru problemele cu care se confruntă în ultima perioadă.v v vLa începutul săptămânii viitoare, conducerile Poliției Constanța și a DGASPC se vor întâlni pentru a discuta pe marginea acestor mici infractori și a măsurilor pe care le pot lua, împreună, pentru a-i descuraja.