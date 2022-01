Soțul femeii care și-a bătut cu bestialitate fetița de 2 ani s-a întors în țară, pentru a lua copiii de la asistenții maternali

Femeia de 29 de ani, care a filmat cum își lovea cu bestialitate copilul de 2 ani, reproșându-i „eu pe tine te omor, că semeni cu tac-tu”, a fost pusă sub control judiciar. Acuzată de violențe în familie, femeia în vârstă de 29 de ani a fost reținută sâmbătă seară, iar duminică după-amiază, 9 ianuarie, a fost prezentată în fața procurorilor. Aceștia au dispus anchetarea ei sub controlul judiciar, pentru următoarele 60 de zile. În această perioadă, femeia nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de copilul agresat.Pe de altă parte, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au luat toți trei copiii femeii acuzate, de 8, 5 și respectiv 2 ani. În cursul dimineții de luni, 10 ianuarie, tatăl copiilor s-a întors în țară și s-a prezentat la direcție pentru a-și lua copiii acasă. „Eu am venit să iau copiii acasă. Aduc toate actele pe care mi le cer, fac ceea ce trebuie, dar să pot să îmi iau copiii acasă. Le ofer condițiile necesare, au tot ce le trebuie. Mama copiilor va sta în această perioadă la Bacău, la mama ei, iar eu voi sta cu copiii”, a afirmat Toader G., tatăl micuților. Referitor la incidentul violent, bărbatul spune că nu înțelege ce s-a întâmplat, iar soția lui a fost o mamă iubitoare și preocupată de creșterea celor mici. „Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, căci ea este o mamă iubitoare, întotdeauna a avut grijă de copii. Eu am plecat la muncă în străinătate să le fac un rost copiilor, i-am lăsat cu ea, știam că are grijă de ei”, a mai afirmat bărbatul.Femeia urmează să fie evaluată de un medic psihiatru, a afirmat avocatul Paul Foleanu. „Vom face demersuri, vom merge la medicul psihiatru, iar dacă va fi cazul, va urma tratament. Sub nicio formă nu va lua legătura cu copilul cel mic, dar cu ceilalți doi va putea să țină legătura, sunt copiii ei”, a afirmat avocatul.La rândul ei, bunica paternă a copiilor a afirmat că incidentul violent a fost unul surprinzător, căci nora ei a avut grijă mereu de copii și nu a fost agresivă cu ei. „M-am înțeles foarte bine cu ea, vorbește foarte frumos, am rămas surprinsă când am văzut ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat femeia.Reamintim că, sâmbătă seara, 8 ianuarie, IPJ Constanţa a anunţat, faptul că a început verificările după ce pe o reţea de socializare au apărut imagini cu o femeie care îşi agresează fetiţa cu pumnii și palmele, cu cruzime, pe tot corpul.