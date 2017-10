Soţii Radu şi Diana Nemeş, căutaţi pentru evaziune fiscală, au fost reţinuţi în SUA

Soții Radu și Diana Nemeș, căutați pentru evaziune fiscală, au fost reținuți în SUA

În urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile judiciare din SUA, au fost identificate, în statul american Washington, două persoane bănuite de evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat.Este vorba despre soții Radu și Diana Nemeș, care au fost reținute de autoritățile judiciare din SUA în localitatea Yelm, din statul Washington.„Cei doi urmează să fie prezentați în fața judecătorilor din cadrul US District Court House din localitatea Tacoma - Washington, cazul și custodia acestora urmând a fi preluate de către reprezentanții US Marshals Service Tacoma. Cei doi au fost dați în urmărire internațională, la data de 26 iulie 2012, în baza mandatelor de arestare preventivă emise de Curtea de Apel București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat”, au precizat reprezentanții Poliției Române.Omul de afaceri Radu Nemeș, în vârstă de 39 de ani, și soția sa, Diana Nemeș, în vârstă de 38 de ani, au fost acuzați în România de evaziune fiscală.Potrivit documentelor judiciare, soții Nemeș locuiau în Yelm cu o viză expirată și dețineau mai multe conturi bancare folosite pentru transferul banilor din România în conturi în Dubai, prezintă mediafax.ro.Soții Radu și Diana Nemeș sunt cercetați într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de fostul șef al ANAF Sorin Blejnar, fostul șef de cabinet al lui Blejnar, Codruț Marta, fostul șef al Autorității Naționale a Vămilor Viorel Comăniță, fostul șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă Constanța Dan Secăreanu și mai mulți administratori de firme.Potrivit Ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 - iulie 2012, Radu Nemeș, Diana Nemeș, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru au constituit și coordonat o grupare infracțională organizată prin inițierea unui amplu mecanism evazionist care a vizat sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentând accize și TVA neachitate.Concret, motorina era achiziționată în regim suspensiv de la plata accizelor, în baza declarațiilor că va fi transformată în păcură. În realitate, motorina era revândută ca atare prin stațiile de distribuție de carburanți.Potrivit procurorilor DNA, gruparea suspectată de evaziune fiscală era structurată pe mai multe paliere. Din unul dintre aceste paliere, denumit de procurori „palierul de protecție”, făceau parte Sorin Blejnar, Alexandru Codruț Marta și Viorel Comăniță.