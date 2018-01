Soţia poliţistului pedofil, primele declaraţii: Sunt şi eu şocată, sunt distrusă, nu-mi vine să cred. Era gelos pe mine

Soția polițistului pedofil, primele declarații: Sunt și eu șocată, sunt distrusă, nu-mi vine să cred. Era gelos pe mine

Ştire online publicată Miercuri, 10 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Soția polițistului pedofil a acceptat să vorbească despre relația ei cu bărbatul care a îngrozit o țară întreagă. Femeia spune că este în stare de șoc și că niciodată nu a observat nimic în neregulă la el. Sunt de doi ani împreună și nu-i vină să creadă ce s-a întâmplat."Eu sunt șocată la fel ca dumneavoastră, altceva nu vă pot spune, eu sunt cu el de doi ani, nu sunt de foarte mult timp cu el, cam doi ani și un pic, suntem căsătoriți oficial. Eu am serviciul meu, el pe al lui, nu am simțit absolut nimic, nimic, sunt și eu șocată, sunt distrusă, nu-mi vine să cred. Nu am fost o femeie care să stau să-l urmăresc, am fost serviciu- casă, serviciu- casă, ce era să fac? Aveam o mamă bolnavă, trebuia să am grijă de ea, nu am fost să stau să-i atrag atenția neapărat, se comporta normal", a povestit la Antena3 soția polițistului pedofil.Întrebată dacă a observat ceva în neregulă la el, soția polițistului a mărturisit că era gelos din fire, dar că niciodată nu a avut un comportament nepotrivit."Era așa gelos pe mine, atâta tot, în rest nu. Nu am treabă eu cu astea, eu de doi ani îl cunosc. Sunt marcată", a mai spus femeia, scrie romaniatv.net