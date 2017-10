Sorin Strutinsky, REŢINUT de procurorii DNA

Sorin Strutinsky, REȚINUT de procurorii DNA

Procurorii DNA au dispus, aseară, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a lui Sorin Strutinsky, care este acuzat de patru infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, dar și instigare la spălare a banilor, sub semnătură privată, în formă continuată. Sorin Strutinsky va fi prezentat instanței de judecată, azi, cu propunere de arestare preventivă.Procurorii DNA spun că, în perioada 2009-2013, „inculpatul a pretins și primit sume de bani, de la reprezentantul unei societăți comerciale care avea contracte de executare lucrări cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța. În schimb, acesta a promis că își va exercita influența asupra funcționarilor instituțiilor respective, astfel încât societatea denunțătorului să își primească banii stipulați în contractele respective.Banii au fost primiți în contul unor societăți comerciale indicate de inculpat, iar pentru justificarea acestor transferuri, inculpatul a determinat reprezentanții acestor societăți să falsifice mai multe contracte care sa ateste operațiuni cu caracter fictiv”.1.În cursul anului 2009, Strutinsky a pretins de la un denunțător o sumă de bani reprezentând un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către societatea comercială reprezentată de denunțător, în baza a trei contracte încheiate cu D.A.D.L. (Direcția Apelor Dobrogea Litoral). În schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor D.A.D.L. și asupra Ministrului Mediului de la acea vreme, a promis că îi va determina să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului către societatea comercială respectivă. Ulterior, în baza pretinderii inițiale, în perioada 2009 – 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a primit de la denunțător, suma totală de 1.286.958,17 lei, banii fiind virați din conturile bancare ale societății reprezentate de denunțător, în conturile bancare ale societăților comerciale indicate de suspect, respectiv S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., SC NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. și S.C. CDS PROJECT S.R.L..2. În perioada 2009 - 2012, Strutinsky, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență i-a determinat pe reprezentanții societății denunțătorului și pe cei ai S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., S.C. NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. și S.C. CDS PROJECT S.R.L. să falsifice mai multe contracte, aceste înscrisuri fiind folosite pentru efectuarea plăților corespondente și justificarea acestora în evidențele contabile.3.De asemenea, în perioada 2009 - 2013, Strutinsky Gabriel Sorin i-a determinat pe reprezentanții acelorași societăți să efectueze, în mod repetat, operațiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat sume de bani, din patrimoniul societății beneficiare a banilor publici în patrimoniul următoarelor societăți: -465.184,63 lei, 430.500 lei în patrimoniul S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.,-125.315 lei, 161.106,10 lei, în patrimoniul S.C. MEHMETOGLU S.R.L., -40.000 lei, 40.000 lei, 4.000 lei, în patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., -15.476,44 lei, în patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L. -5.376 lei, în patrimoniul S.C. NEFERMIN S.R.L., În acest mod, banii au fost reintroduși în circuitul civil, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.4.În cursul anului 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la același denunțător, o sumă de bani reprezentând un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de aceeași societate reprezentată de denunțător, în baza unui contract încheiat cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța (extinderea unei dane din portul Constanța). În schimbul sumelor de bani pretinse, acesta, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, a promis că îi va determina să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata banilor, în baza contractului. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, după ce societatea beneficară a contractului de lucrări a încasat suma de aproximativ 5.000.000 lei, denunțătorul a renegociat, în data de 11.01.2015, cu Strutinsky Gabriel Sorin, suma pe care acesta din urmă o pretindea, de la 10%, la 8%, respectiv de la suma de 500.000 lei, la 400.000 lei.5.În cursul anului 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la denunțător o sumă de bani reprezentând un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către aceeași societate (ca parte a unui consorțiu de firme), în temeiul unui contract încheiat cu Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța (lucrări de întreținere pe Canalul Dunărea – Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă – Midia - Năvodari). În schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, a promis că îi va determina să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului. Consorțiul de firme din care făcea parte societatea denunțătorului a încasat prețul lucrărilor executate (12.744.039 lei și TVA aferentă de 3.058.569,53 lei), în baza contractului anterior menționat. Ulterior, în baza pretinderii inițiale, Strutinsky Gabriel Sorin a primit de la denunțător, suma de 635.886,80 lei, banii fiind virați din conturile bancare ale societății denunțătorului în conturile bancare ale societăților comerciale indicate de către cel prim menționat, respectiv S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L., S.C. CLASSIC S.R.L. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. De asemenea, Strutinsky Gabriel Sorin a primit, în numerar, și suma 25.000 euro, urmând ca diferența de încasat – în cuantum de 112.000 lei, să fie achitată în cursul anului 2015;6.În perioada 2013 - 2014, Strutinsky Gabriel Sorin, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență, i-a determinat pe reprezentanții societăților menționate să falsifice mai multe contracte, aceste înscrisuri fiind folosite pentru efectuarea plăților corespondente și justificarea acestora în evidențele contabile ale societăților comerciale;7.În perioada 2013 - 2014, Strutinsky Gabriel Sorin i-a determinat pe reprezentanții societăților comerciale să efectueze, în mod repetat, operațiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat bani din patrimoniul firmei denunțătorului, după cum urmează:- 36.800 lei în patrimoniul S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A.,- 103.000 lei în patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,- 35.600,40 lei în patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L.- 59.981,28 lei în patrimoniul S.C. CLASSIC S.R.L.- 124.000 lei în patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,- 159.588 lei, în patrimoniul S.C. NEW OPEN SECTOR S.A.,- 116.917,12 lei către S.C. CDS PROJECT S.R.L.,În acest fel, banii au fost reintroduși în circuitul civil, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență8.În cursul anului 2013, același inculpat a pretins suma de aproximativ 1.600.000 euro de la denunțător, reprezentând un procent de 6% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către societatea denunțătorului (parte a unui consorțiu), în temeiul unui contract încheiat cu Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța (modernizare ecluze – echipamente și instalații). În schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, a promis că îi va determina să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului, față de consorțiul respectiv. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, Strutinsky Gabriel Sorin a primit, în anul 2013, în numerar, suma de 135.000 lei (reprezentând 6% din facturile încasate în anul 2013), urmând să primească, în anul 2015, suma de 202.500 lei (care reprezintă 6% din valoarea facturilor încasate în 2014, în cuantum total de 3.375. 179 lei).În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Român de Informații.