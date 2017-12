Sorin Strutinsky, CONDAMNAT LA ŞAPTE ANI DE ÎNCHISOARE CU EXECUTARE

4

Este Robul lui Mazare

Sorin Strutinsky a fost ROBUL lui Mazare sau unul din robii lui Mazare,"ca e multi".Mazare a fost la randul lui SLUGA la partid sau sluga de partid si de stat,un grad ierarhic superior. Politrucii,fie ei liberali fie pesediei, sunt organizati pe straturi sociale asa cum se organizeaza rahatul intr-o hazna. Pe stratul cel mai de jos sunt robii.Robii sunt foarte expusi la accidente penale de genul asta.Partidul nu da nici doi bani pe pielea unui rob de partid.Robul intra in contact direct cu victima.Robul fixeaza pretul,zeciuiala in cazul nostru,robul incaseaza banii,robul transporta banii,robul ascunde banii(in stratul de flori ca pisica,in firme fantoma,in paradisuri fiscale,in saci,in dusumea,etc),robul calatoreste cu avionul,robii au cea mai grea si cea mai riscanta munca de partid si de stat.Contrar asteptarilor voastre,robii au si cea mai multa carte.La pesedei cu cat esti mai prost,mai analfabet, cu atat esti situat mai sus in ierarhia lor sociala,sau in Guvern.In ordine,dupa robi sunt GONACII,adica gonacii de partid si de stat.Gonacul de partid face mult zgomot,gonacul are rolul de a haitui,de a obosi viitoarea victima(caprioarele,furnicutele,albinutele,mistretii,etc.).Gonacul ameninta victima daca nu cotizeaza de buna voie la partid.Gonacul te baga in faliment.Gonacul propune tariful energiei termice,gonacul propune nivelul taxei de habitat,gonacul voteaza taxele locale,gonacul propune nivelul taxelor locale.Gonacul are sarcina sa te tina lipit/dependent de partid,sa te tina cu ochii atintiti in "farul" calauzitor al partidului.O alta sarcina a gonacului este sa mobilizeze votacii partidului,sa organizeze serbari cu mici si bere,cu carnati si cu fasole de la partid sau de la stat.Urmatorii pe scara sociala a partidului sunt SLUGILE,slugile de partid si de stat.Slugile de partid par a fi curati ca lacrima.Slugilor de partid nu le miroase gura (de obice) si nici usturoi nu consuma pentru ca treburile murdare in partid sunt "mestecate" de cele doua clase inferioare(de vidanjori,impropriu spus).SLUGILE de partid sunt un fel de scamatori(de partid si de stat).Ei au rolul sa te ameteasca ,sa te vrajeasca ,sa incante victima(votacul),sa-l faca pe votac sa suporte mai usor JAFUL(de partid si de stat).Cel mai bun exemplu de sluga de partid si de stat a fost MAZARE RADU STEFAN.El este cunoscut ca cel mai mare scamator de partid si de stat care a intrat in istoria noastra.Dupa slugi urmeaza,in sfarsit,clasa aristocratilor(de partid si de stat) sau TARABOSTES (impropriu spus).Tarabostes,sau tarabossii sunt un fel NOMENCLATURA(Burghezia rosie),asa cum era cunoscuta la proto-comunisti.Despre tarabostes in numerele viitoare.