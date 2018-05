Sorin Ovidiu Vântu, condamnat la 10 ani de închisoare, în al cincilea dosar

Joi, 26 Aprilie 2018

Decizia este definitivă. În prima instanță, omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare.Prin contopire cu celelalte pedepse pronunțate de-a lungul timpului de instanțele de judecată, Curtea de Apel București a emis un nou mandat de executare pe numele lui Sorin Ovidiu Vântu, de 10 ani de închisoare.În cazul liderului de sindicat Liviu Luca, Curtea de Apel București a menținut decizia primei instanțe, de condamnare la 10 ani.Sorin Ovidiu Vântu se află în prezent în închisoare, executând o pedeapsă de 8 ani, primită în cel de-al patrulea dosar penal.Procesul privind delapidarea patrimoniului Asociației salariaților SNP Petrom SA a început în 2014.Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) arătau, la data trimiterii rechizitoriului în instanță, că în perioada 2005 - 2006, Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu și Octavian Țurcan au constituit un grup infracțional organizat ce a avut drept scop inițial obținerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociației Salariaților din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia.Fondurile au fost folosite în dauna Asociației Salariaților din SNP Petrom SA și implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului Elbahold Ltd, controlat la acel moment de Vîntu și ulterior de Luca, la majorarea de capital social al SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), acțiunile Asociației Salariaților diminuându-se de la 50 la 25 la sută, au scris procurorii în actul de sesizare a instanței.Planul infracțional al grupării s-a derulat în mai multe etape. În prima etapă, Liviu Luca, Elena Petrovici, Nicolae Tănăsescu, Gheorghe Șupeală și Ioan Bohâlțeanu, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociației Salariaților din S.N.P. Petrom SA - Petrom, organ decizional, conform statului, care deținea 50 la sută din capitalul social al SC PSV Company SA, au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni.„În cea de a doua etapă, s-a urmărit, pe de o parte, neexercitarea dreptului de preemțiune de a subscrie acțiuni de către Asociația Salariaților din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte, crearea unui flux de lichidități pentru SC PSV Company SA, prin creditarea acestei societăți, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societății PSV Company SA în cuantum de 90 milioane de lei”, au precizat procurorii DIICOT.Totodată, în această etapă s-a urmărit ca organele de conducere ale SC PSV Company SA și ulterior acționariatul să încuviințeze participarea unui offshore controlat de Ovidiu Sorin Vîntu, ajutat de Octavian Țurcan - Wellserv Ltd sau Elbahold Ltd - la majorarea de capital social.„În cea de-a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociația Salariaților din S.N.P. Petrom SA - Petrom le împrumutase SC PSV Company SA au fost transferate către Comac Ltd - Cipru și Stonecom Ltd - Cipru, prin achiziția mai multor pachete de părți sociale sau acțiuni la mai multe societăți comerciale deținute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătură cu activitatea de bază a societății, la prețuri supraevaluate”, au mai scris procurorii în rechizitoriu.În etapa a patra, sumele încasate de Comac Ltd. și Stonecom Ltd. au fost transferate imediat către Elbahold Limited - Cipru, care a subscris toate acțiunile rămase, reprezentând aproximativ 50 la sută din capitalul social al fostei societăți Petromservice, potrivit DIICOT.