Sorin Calafus este cel mai popular avocat din Constanţa!

Sondajele indică adevărul

Sorin Calafus este cel mai popular avocat din Constanța!

- Dle. Sorin Calafus, ați fost primul care v-ați depus candidatura la funcția de decan al Baroului Constanța. Care a fost principalul argument pentru care ați decis să faceți acest pas? - Sunt un om realizat din punct de vedere profesional și material și consider că a venit timpul să fac ceva pozitiv pentru tinerii mei colegi. La ei m-am gândit în momentul în care am spus „Da, voi candida pentru șefia Baroului!”. Marea majoritate a colegilor tineri au o atitudine indiferentă față de alegerile de la Barou, și pe bună dreptate. Îi înțeleg, pentru că ani de zile nu au găsit răspuns la întrebarea „Ce ar putea face Baroul pentru noi?”. Însă, această atitudine nu poate continua, pentru că nu duce la nimic bun. Ei nu cunosc forța unită a avocaților din Baroul Constanța. Nu-și pot imagina ce puternic poate deveni acest corp de elită. Poate dărâma munții! - Este un semnal de unitate? - Eu nu îi îndemn doar la unitate, mai mult, eu îi chem la lupta unul pentru celălalt. Tinerii mei colegi nu au de unde ști cum erau zilele mohorâte ale profesiei de avocat, când eram socotiți funcționari pu-blici. Ei văd doar ceea ce li se oferă astăzi și li se oferă puțin, îngrozitor de puțin. Ei își dau tinerețea pentru această profesie. Într-un final, vor ajunge avocați resemnați dacă nu va apărea cineva care să schimbe conceptul de avocat membru al Baroului Constanța. Acești copii nu au o perspectivă bine clarificată a ceea ce însemnă avocatul modern, Baroul modern, cu un conducător modern, implicat. Ei culeg informații din stânga și-n dreapta, e justificat, alte surse nu au. Ei cred că avocatul ideal este cel din filme. Însă avocatul modern este cel din comunitatea europeană, cel ascultat de magistrați, cel căruia i se acordă atenția cuvenită și respectul pe care îl merită. - V-ați referit până acum la colegii tineri. În Barou, sunt însă și avocați mai în vârstă. Ce veți face pentru ei în calitate de decan? - Ați atins un subiect sensibil, mă faceți să devin din nou nostalgic. În Baroul Constanța, din „garda veche”, care nu se predă, nu am mai rămas foarte mulți. Au trecut anii, au albit tâmplele. S-a acumulat experiență. Unii au ajuns la un anumit statut. Dar munca asiduă și auto-perfecționarea… continuă. Pentru cei care au pășit deja pe calea afirmării, Baroul Constanța se poate implica mai mult în promovarea și susținerea lor. Mă refer aici la cei care chiar doresc să fie promovați. Știu că ei au alte ambiții acum, acelea de a depăși limita Constanței, de a fi remarcați în marile orașe ale Europei. Eu am aceste conexiuni în străinătate, le pot înlesni accesul către Occident. - Se spune că mulți dintre avocați sunt indiferenți în preajma alegerilor. Cum explicați acest fenomen? - Ei nu sunt indiferenți. Ei nu cunosc, sunt debusolați, sunt continuu dezinformați. Avocații nu au simțit Baroul ca pe o instituție a lor, care îi apără, care îi promovează. Ei nu percep locul și rolul Baroului Constanța în viața Cetății. Dar eu știu că sunt mulți care doresc și așteaptă o schimbare. Ei mă vor pe mine, personajul care trebuie să restabilească echilibrul. - Și dacă nu veți fi ales? - Rămân același, dar o să plec cu o părere de rău, că tinerii nu vor urma calea pe care o doresc ei, ci calea care li se impune, adică să-și achite cotizațiile față de Barou și atât. - Ce părere aveți despre unii dintre colegi, care cred că „l-au prins pe Dumnezeu de picior” devenind avocați? - Dacă ești tânăr avocat, nu ai cum să ai multă experiență. Avocatul adevărat este profe-sionistul cu peste 20 de ani de avocatură zilnică. Trebuie să citești, să acumulezi, să te perfecționezi. Iar perfecționarea este individuală, și nu colectivă. Asta înseamnă manageriat. - Aveți forța de a reuși să vă puneți în practică proiectul? De a transforma visul în realitate? - Cu siguranță, DA! Dacă nu aș fi fost convins că pot face asta, nu mi-aș mai fi depus candidatura. Nu-mi permit să-mi fac numele de rușine, să asociez numele de Calafus cu promisiuni deșarte. Din câte știu, sunt singurul candidat care a trimis personal tuturor avocaților un proiect structurat, cu obiective precise, bine conturate, ce reflectă activitățile viitoare din Barou. Sunt lucruri realizabile, nu simple promisiuni. Am trimis acel proiect celor peste 600 de avocați colegi. Este un prim semnal că la Barou va fi deschidere, va fi transparență. De asemenea, Baroul poate să-i ajute în alegerea specializării, pentru că nu poți fi atotștiutor în orice domeniu juridic. Baroul va juca și rolul consultantului, îi va trimite la stagii de perfecționare, de formare. Știți care este crezul meu? Ceea ce spun acum nu sunt doar simple cuvinte, așezate cu grijă în pagină. E vorba de simțirea mea, de dorința mea de a face cât mai mult pentru tânăra generație, de a lăsa ceva pozitiv, real și pertinent în urma mea. De aceste transformări, va beneficia inclusiv fiul meu, Șerban Calafus. - Un ultim mesaj pentru avocații constănțeni? - Să nu uite că cel mai bun învățător în toate problemele este Experiența. Iar Sorin Calafus are experiență! Nu sunt modest. Sunt tolerant, cutezător, „nebun“, deschizător de „uși”, rău, bun, frumos, urât cu cei care mă înșeală și care mă vorbesc de rău, războinic. Sunt iubitor de oameni și cred în Dumnezeu. Sunt Scorpion, cu ascendent în Săgetător, asta înseamnă că transpun visele în realitate. Cum credeți oare că am reușit în viață? Fiind doar băiat cuminte? Fără comentarii! Alegeți alt candidat și veți trăi în pace și liniște, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic! Poate că acest ultim interviu, cu mine și despre mine în actuala postură, să nu fie atât de popular. Dar acesta sunt eu. Nu negociez nimic, tot ceea ce am spus e ca și dragostea: când iubești, nu negociezi! Cu drag, al vostru Sorin Calafus!