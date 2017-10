Soluţie modernă de la Zip Escort pentru protecţia locuinţei: gratiile transparente

Soluție modernă de la Zip Escort pentru protecția locuinței: gratiile transparente

Paza bună… îi ține pe hoți departe! Iar în aceste vremuri, când în județul Constanța au loc numeroase furturi din locuințe ai căror autori sunt copii, cu vârste mai mici de 14 ani (ceea ce înseamnă că nu răspund penal!), iar recuperarea bunurilor furate este, adeseori, extrem de dificilă, asigurarea locuinței cu un sistem de securitate devine o necesitate.Cu o experiență de peste 17 ani în domeniul protecției personale și securizării locuințelor și spațiilor comerciale și având la bază preocuparea continuă pentru oferirirea de soluții viabile, Zip Escort propune constănțenilor un sistem de securitate integrat de ultimă generație: gratiile transparente active.„Aceste gratii sunt o soluție de securitate modernă, importată din Africa de Sud, dezvoltată și patentată de ViewProtectTM. Zero alar-me false, excelentă rezistență mecanică, nu ruginesc, nu necesită vopsire, sunt protejate UV, au un aspect modern și stilat, conferind valoare suplimentară proprietății”, ne-a declarat Adina Elena Lepădatu, director marketing Zip Escort.Gratiile transparente sunt active non-stop (24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână), protejând, astfel, permanent incinta, chiar și atunci când ferestrele sunt deschise. Iar Zip Escort oferă mentenanța sistemelor de securitate neîntrerupt, fiind opțiunea ideală, mai ales atunci când proprietarii sunt plecați în vacanță!Gratiile transparente sunt realizate din policarbonat, material folosit la confecționarea geamurilor antiglonț, a geamurilor pentru avioane și rachete etc. Acestea sunt prevăzute cu fire special proiectate, pentru a declanșa alarma, în dispecerat, în cazul în care sistemul este bruscat, tăiat sau vandalizat.Un sistem de securitate este într-adevăr util dacă este conectat la un dispecerat. Iar, prin prisma numărului mare de obiective monitorizate și a cererilor de sisteme de securitate cât mai performante, Departamentul Tehnic al Zip Escort este în permanență preocupat să testeze și să ofere constănțenilor soluții viabile, integrate, la prețuri optime!„Un sistem de securitate neconectat la un dispecerat care să-i monitorizeze funcționalitatea permanent, este un sistem pe care vă cheltuiți banii în van, fiind foarte ușor de sabotat de infractori. Sistemul de securitate monitorizat trimite continuu semnal către dispecerat, iar în momentul în care intervine o alarmă, un echipaj de intervenție specializat se deplasează în timp record către proprietatea afectată, pentru a verifica sursa alarmării, a bloca infractorii și a solicita intervenția Poliției, dacă este cazul. Mai mult decât atât, o companie puternică de securitate se verifică și prin zonele de acoperire cu mașini de intervenție pe care le are: cu cât acoperirea este mai largă, iar mașinile de intervenție sunt mai multe, cu atât timpii de intervenție scad, iar echipajul de agenți va ajunge mai rapid la locul alarmei”, a concluzionat Adina Elena Lepădatu.