SoJust susţine că noua conducere compromite CSM

SoJust susține că noua conducere compromite CSM

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele SoJust, Cristi Danileț, a declarat, marți, pentru NewsIn, că organizația pe care o conduce nu este de acord cu numirea judecătorului Florica Bejinaru în fruntea CSM, având în vedere că a colaborat cu fosta Securitate, fapt recunoscut chiar de către aceasta. Judecătorul Cristi Danileț a mai spus că numirea lui Beji-naru ca președinte al Consiliului Superior al Magistraturii ridică grave probleme, mai ales legate de moralitatea acesteia și de culpa morală a magistratului, care deși nu are verdict că ar fi făcut poliție politică, a recunoscut singură că a colaborat cu regimul comunist. „Magistrații se concentrea-ză acum pe alegerea viitorului CSM, la anul, pentru a fi alese persoane care nu pot fi șantajate sub nicio formă și care să-i reprezinte cu demnitate pe magistrați”, a adăugat Danileț, care a precizat că „actualul CSM e deja compromis”. Danileț a criticat faptul că magistrații nu au fost consultați de membrii Plenului cu privi-re la persoana căreia îi lor acorda votul pentru funcția de președinte. „Se rușinează de ei înșiși”, a arătat judecătorul. Președintele SoJust a calificat ca lipsă de responsabilitate atitudinea Floricăi Bejinaru, care a decis să candideze chiar în ziua alegerilor, fără să aibă un proiect de management. În privința Grațianei Isac, Danileț a spus că numirea sa ca vicepreședinte este nelegală pentru că a mai avut un mandat și că normal era ca în acest an un procuror să fie președintele CSM, pentru a se evita această situație. Uniunea Națională a Judecătorilor din România a cerut, ieri, demisia membrilor CSM, din cauza alegerii Floricăi Bejinaru în fruntea Consiliului, „persoană al cărei trecut este pus sub semnul colaboraționismului cu securitatea, ca organ de represiune al regimului comunist”, potrivit unui comunicat.