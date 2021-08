Șoferul oprit cu focuri de armă de polițiști consumase cocaină

Șoferul oprit în trafic în această dimineață cu focuri de armă de către polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța era sub influența drogurilor de mare risc. În urma testării rapide pentru substanțe psihoactive, rezultatul a reieșit pozitiv pentru cocaină și barbiturice.De asemenea, bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar, pentru furt calificat și conducere fără permis, fapte săvârșite în luna iunie a acestui an. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.