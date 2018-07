Șoferul maşinii cu numere anti-PSD: Voi face plângere penală. Nu am omorât pe nimeni

Șoferul mașinii cu numere anti-PSD: Voi face plângere penală. Nu am omorât pe nimeni







Răzvan Ștefănescu a declarat la ieșirea din sediul Poliției Rutiere că intenționează să depună o plângere penală împotriva polițiștilor, motivând că audierea sa a fost traumatizantă pentru copil.







"Pentru copil, voi face plângere penală pentru că nu mi se pare corect. Nu am omorât pe nimeni, mă puteau lăsa o oră să las copilul undeva. Nu au fost de acord. Voi face plângere penală," a precizat Răzvan Ștefănescu.



Șoferul mașinii cu numere anti-PSD spune că nu regretă fapta "pentru că nu am făcut nimic ilegal. Eu am consultat DEX-ul și am considerat că sunt ok plăcuțele. Așa au considerat și cei din Suedia. Cei din România, după 3 săptămâni, și-au dat seama că nu sunt legale."



Răzvan Ștefănescu a adăugat că tot ce își dorește este să-și recupereze permisul, iar "plăcuțele poate să le oprească ei."

Românul care și-a înmatriculat mașina, în Suedia, cu un mesaj anti-PSD a venit cu avocatul marți dimineață la Brigada Rutieră București, ca să le ceară explicații polițiștilor. Ieri, agenții i-au ridicat plăcuțele, i-au suspendat permisul și i-au deschis dosar penal, la 13 zile după ce a intrat cu autoturismul în țară, scrie digi24.ro