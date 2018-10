Șoferul care l-a accidentat mortal pe militarul de pe fregata "Regele Ferdinand" S-A PREDAT!

În jurul orei 15.30, bărbatul care ar fi produs accidentul mortal de azi dimineață, pe șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, s-a prezentat la sediul Serviciului Rutier Constanța, unde este audiat în prezent. Bărbatul are vârstă de 32 de ani și este din Constanta. Politistii constănțeni efectueaza cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și părăsire a locului accidentului fără încuviințarea organelor.Cercetările ample ale polițiștilor constanteni, inclusiv în mediul familial și cercul prietenilor, a condus la gestul respectivul conducător auto de a se prezenta de bunavoie la sediul Serviciului Rutier.Declarațiile sale fac obiectul unui dosar penal ce va fi instrumentat de către polițiști sub coordonarea unui procurorDupă audierea persoanei în cauză, politistii constănțeni vor lua măsurile legale ce se impun în astfel de situații.