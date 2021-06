ȘOFERII BEȚI ȘI FĂRĂ PERMIS, în atenția Poliției Rutiere

Polițiștii de la Rutieră au sancționat mai mulți conducători auto, depistați încălcând Codul Rutier. Astfel, la data de 5 iunie, în jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihai Kogălniceanu din satul 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 iunie a.c., în jurul orei 23.00, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Olteni - intersecție cu localitatea Furnica, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. În activitate au fost angrenați și polițiști din cadrul Gărzii de Coastă Constanța.La data de 5 iunie a.c., în jurul orei 23.20, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism în orașul Cernavodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 02.50, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Filimon din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 11.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 42 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39 - comuna 23 August, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 15.50, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A - în localitatea Nicolae Bălcescu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Ciocârlia au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe strada Venus din satul Ciocârlia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor, polițiștii au constatat că pe numele bărbatului fusese instituită măsura carantinei la domiciliu, acesta fiind sancționat cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii 55/2020.La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 23.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism pe pe strada Țepeș Vodă din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Conducătorul auto a intrat în coliziune cu două vehicule care se aflau parcate, rezultând vătămarea corporală a acestuia. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, totodată fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.Toți conducătorii auto au fost conduși la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.