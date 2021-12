Șoferii beți au împânzit străzile din județul Constanța!

Sfârșitul de săptămână a fost prilej pentru mai mulți șoferi constănțeni să ignore prevederile legale și să iasă pe șosele, la volanul autoturismelor, dei consumaseră alcool. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 4 spre 5 decembrie, în jurul orei 1.35, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe strada Năvodari din comuna Lumina, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași noapte, în jurul orei 00.50, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe strada Revoluției din orașul Hârșova, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Cu dosar penal s-a ales și un bărbat de 48 de ani din Constanța. Acesta a fost surprins, pe strada Cumpenei din reședința de județ, la volan, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Sâmbătă, 4 decembrie, în jurul orei 15.45, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Tot sâmbătă, 4 decembrie a.c., în jurul orei 2.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 381, între municipiul Medgidia și localitatea Valea Dacilor, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză ar fi sustras autoturismul pe care îl conducea, de la un alt bărbat, pe care îl cunoștea, însă care nu i-a dat acordul pentru a folosi vehiculul.De asemenea, pe 4 decembrie, în jurul orei 00.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au identificat un bărbat, de 59 de ani, care a condus un autoturism pe strada Cășăriei din orașul Hârșova, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.