Șoferi beți și fără permise auto, sancționați de Poliția Rutieră

Polițiștii au sancționat mai mulți șoferi, depistați la volan sub influența alcoolului sau fără permis. Astfel, pe 15 noiembrie, în jurul orei 23.15, patrula mixtă formată din polițist din cadrul Poliției municipiului Mangalia și jandarm al I.J.J. Constanța a identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe strada Albatros din municipiul Mangalia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Totodată, din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul a luat autoturismul, pentru a-l conduce, fără știrea proprietarului.În aceeași zi, în jurul orei 17.45, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe DN3, în localitatea Valu lui Traian, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe strada Interioară din localitatea Lumina, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, tot luni, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.