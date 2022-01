Șoferi beți sau fără permise auto, depistați pe străzile Constanței

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat, în noaptea de miercuri spre joi, 12 spre 13 ianuarie, un bărbat, de 18 ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În aceeași noapte, polițiști din cadrul Postului de Poliție Cumpăna au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Gheorghe Lazăr din localitatea Lazu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada I.C. Brătianu din comuna Lumina, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La rândul lor, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe strada Medgidiei din orașul Cernavodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.De asemenea, miercuri, 12 ianuarie, în jurul orei 17.50, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 77 de ani, care a condus un autoturism pe Aleea Topolog din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.În aceeași zi, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nuferilor din orașul Năvodari, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.