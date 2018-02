Șofer de microbuz școlar, cu alcoolemie record! În mașină erau 16 copii

Marţi, 20 Februarie 2018.

Șoferul unui microbuz școlar din județul Buzău care transporta elevii între școală și casă a fost prins în timpul unei curse cu o alcolemie de 1.27 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta avea în mașină 16 copii.Pe numele său, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul conducerii unui autovehicul sub influența alcoolului și continuă cercetările.Pe numele său, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul conducerii unui autovehicul sub influența alcoolului și continuă cercetările, scrie realitatea.net