Șofer beat, prins la volan pe o stradă din Constanța

Astăzi, în jurul orei 16.00, agent șef de poliție Medeleanu Nicolae din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, aflat în timpul liber, a observat cum un autoturism se deplasa haotic pe strada Fulgerului din municipiul Constanța, timp în care participanții la trafic au încercat să evite (pe o distanță de aproximativ 3 kilometri) o coliziune cu acesta.Polițistul, aflat la volanul autoturismului personal, a încercat de mai multe ori să se apropie și să-l determine pe conducătorul auto să oprească, iar la un moment dat a virat în fața sa, determinându-l pe acesta să frâneze.Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.Întrucât existau indicii că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, polițistul a solicitat sprijin colegilor, astfel o patrulă s-a deplasat de îndată la fața locului, bărbatul fiind condus la sediul Serviciului Rutier în vederea testării cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,39 mg/litru alcool pur în aerul expirat.Persoana in cauză, de 53 de ani, a fost condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.