ȘOFER BĂUT PRINS CU FOCURI DE ARMĂ LA CONSTANȚA

În noaptea de vineri spre sâmbătă, in jurul orei 03.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurale Mihail Kogălniceanu au utilizat armamentul din dotare pt a opri un autoturism cu numere provizorii care nu a oprit la semnalelor regulamentare ale polițiștilor. Polițiștii au tras 12 cartușe, reușind oprirea autoturismului in loc Pantelimon, judetul Cta. Din autoturism au coborât 6 persoane, care au fost imobilizate și conduse la sediul poliției pt luarea măsurilor legale.Din primele cercetări a reieșit faptul că șoferul era sub influența băuturilor alcoolice și avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Șoferul are 27 de ani.