„Șoapta Florilor”, în ajutorul sufletelor chinuite. „Unde să mă duc, cine mă primește cu 3 copii flămânzi?”

Sărăcia, dar mai ales lipsa unui sistem funcțional de sprijin sunt principalele motive pentru care, în prezent, intervențiile de urgență pentru salvarea acestor suflete chinuite sunt dificile. „Din munca depusă până în prezent cu femeile și copiii victime ale violenței domestice, acestea au nevoie de un sistem funcțional, la care să apeleze în caz de urgență și după aceea, un alt sistem care să le ajute pe termen îndelungat să își refacă viața. E o decizie grea să pleci de mână cu unul sau mai mulți copii, ca să scapi de violență, dacă nu ai unde și resursele pentru a te întreține. Majoritatea pleacă pentru a smulge copiii din mediul toxic în care trăiau, altele pentru că nu mai rezistau psihic, fizic. Aceste femei și copiii lor au nevoie de sprijin constant pentru o perioadă, până își găsesc un serviciu și se pun pe picioare. În orașele mari există centre pentru femei abuzate, există proiecte care le oferă locuințe pentru o perioadă de timp mai mare, dar pentru femeile din mediul rural, care se confruntă cu violența domestică, lucrurile sunt mai complecate. Foarte puține comune din țară au centre sau măcar o soluție pentru urgențele de genul acesta. Femeile fug din casă, merg la vecini, la biserică, la primărie, oriunde găsesc o ușă deschisă”, a adăugat președintele Asociației „Șoapta Florilor”.



Soluția reală de a lupta împotriva violenței domestice este educația





Concepția că femeile nu pleacă de fapt niciodată și se întorc în mediul toxic nu mai este de actualitate. „Până în prezent, noi am avut un singur caz în care femeia a respins toate ofertele de ajutor, adică relocarea într-un alt oraș, loc de muncă, chiria plătită și ajutor lunar cu alimente. Cred că s-a speriat de greutatea de a lua totul de la zero, cu trei copii, într-un loc diferit, în condițiile în care începuse și pandemia. În rest, toate beneficiale noastre au încheiat relația cu agresorii și locuiesc separat, împreună cu copiii lor”, a mai arătat Isabela Ștefan Iorga.





Iar ajutorul oferit de asociație a constat atât în sprijin legal în procesele de divorț și custodie, pentru emiterea ordinelor de protecție, dar și în bunurile necesare traiului de zi cu zi: mobilier, electrocasnice, produse de tot felul și alimente. Orice pentru a le ajuta să se pună pe picioare! „Soluția reală pentru a lupta împotriva violenței domestice este educația. Un copil care știe că poate rezolva problemele gândind, fără să ridice tonul sau mâna la cineva, este un copil educat, care niciodată nu va deveni agresor, infractor”, a mai subliniat constănțeanca.



„Cauza violenței domestice nu este una atractivă”





Pentru Asociația „Șoapta Florilor”, ca și pentru beneficiarele ei, principalele piedici sunt de natură financiară. „Cauza violenței domestice nu este una atât de atractivă pentru sponsori. De multe ori este necesar să explicăm că ajutăm copiii din aceste familii, dar pentru binele copiilor este normal să le ajutăm și mama, pentru că ea îi crește și le este sprijin. Dacă mama este bolnavă, nu are serviciu sau este în pericol, cine îi îngrijește sau hrănește pe copii? Mai ales că unele mame nu se pot baza pe pensii alimentare sau alt ajutor de la rude, prieteni, cunoștințe. Costurile pentru a susține aceste cazuri sunt mari. Fiecare are familie și știe ce cheltuieli sunt cu copiii, casa, utilitățile. Când cumpărăm alimente, pachetele au valoarea de 400 – 500 de lei, fiindcă ne gândim că mămica respectivă trebuie să gătească din ele pentru doi – patru copii, măcar o lună. Avem locația pentru a deschis un centru pentru femeile abuzate, unde acestea să poată sta împreună cu copiii lor o perioadă, protejate și ascunse, dar nu avem finanțarea necesară. De asemenea, ne dorim să cumpărăm o clinică mobilă de ginecologie, pentru a ajuta cu servicii gratuite mii de femei din țară, dar este necesară finanțare. Nu renunțăm la proiectele mari, ne luptăm pentru ele și cu această ocazie, poate mesajul nostru ajunge și la firmele care își perit să sponsorizeze astfel de proiecte”, a afirmat reprezentanta asociației.





Un proiect de amploare derulat de asociație, inclusiv în satele din județul Constanța, a fost „La coafor cu psihologul”.



„La coafor cu psihologul” – prilej pentru a le vorbi femeilor despre soluții





Campania „La coafor cu psihologul“ a ajuns în trei județe, Constanța fiind unul dintre acestea. „A fost o campanie de succes, la care au participat 700 de femei din mediul rural. Scopul campaniei a fost informarea femeilor cu privire la modalitățile legale în care pot lupta împotriva violenței domestice, unde și cum pot cere și găsi. Coaforul, mai exact echipa de hairstylisti care le-a oferit gratuit un tuns, vopsit, coafat, a fost doar modalitatea prin care le-am adus pe femei la campanie, pentru a avea posibilitatea reală de a discuta preț de câteva ore cu ele despre violența domestică și de a le oferi consiliere psiholgică. Ulterior, am fost contactați de câteva femei din comunele în care a staționat campania și chiar am avut două beneficiare dintre aceste femei. Ajutăm mai multe femei din județul Constanța, ba chiar avem câteva cazuri pe care le susținem de peste un an de zile, în mod constant”, a afirmat Isabela Ștefan Iorga.





În prezent, asociația desfășoară campania „Îmbracă un copil pentru iarnă”. „Ne dorim să îmbrăcăm cât mai mulți copii nevoiași cu haine noi, groase, pentru iarnă. Este foarte important în această perioadă periculoasă, să nu răcească, să nu ajungă la spital. Încercăm să acoperim și alte cerințe urgente, precum soba cu lemne, calorifere, pături groase, lemne de foc, lapte praf și scutece. Noi, ca asociație, ne dorim cadou de Crăciun ca tot mai multe firme să direcționeze cei 20% din impozitul pe profit către Șoapta Florilor. Munca este o plăcere când îi ajuți pe cei din jur, nu contează efortul, problemele, la toate găsim soluții dacă avem sprijinul oamenilor”, a concluzionat Isabela Ștefan Iorga.





