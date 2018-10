SNOPITĂ ÎN CURTEA LICEULUI! O elevă de 16 ani, acuzată că are o relaţie cu un bărbat însurat, bătută de soţia geloasă

SNOPITĂ ÎN CURTEA LICEULUI! O elevă de 16 ani, acuzată că are o relație cu un bărbat însurat, bătută de soția geloasă

O femeie, însoțită de alte cinci persoane, a bătut o pe elevă de 16 ani pe motiv că fata ar avea o relație cu soțul ei. Scandalul a avut loc în curtea Liceului "Dan Mateescu" din Călărași și a fost întrerupt de intervenția unui profesor, scrie romaniatv.netUn profesor, martor la scandal, a povestit incidentul în exclusivitate pentru România TV."O elevă era agresată de mai multe persoane, însemnând vreo 4-5 persoane. Din discuții, din ce țipau ele, am înțeles că acea elevă întreținea relații cu soțul uneia dintre ele. Am luat eleva în brațe, am băgat-o în școală. Între timp acele persoane au încercat să mi-o smulgă din mână pentru a o bate în continuare. Țipau că soțul aceleia i-ar fi cumpărat un telefon de 3.000 de lei, fapt care a fost confirmat de spusele elevei și ale colegelor.Și directoarea liceului confirmă, neoficial, povestea, conform romaniatv.net"A avut loc un incident, a fost anunțată Poliția. Deja au venit ieri, au luat declarații, s-a deschis un dosar, acum vor veni din nou. (...) Au verificat camerele de supraveghere, au văzut incidentul. Au stabilit identitatea celor care au fost implicați. Respectivele au apucat, probabil, să-i dea două palme pentru că paznicul de aici și paznicul de la Eminescu au intervenit și s-a terminat foarte repede. Au scos-o pe fată din mâinile lor. Persoanele respective bănuiesc că o așteptau, o cunoșteau, pentru că imediat au sărit, au lovit-o.", a povestit directoarea.Scandalul este anchetat și de Inspectoratul Școlar Județean Călărași, scrie romaniatv.net