SMURD-ul vrea să-şi cumpere avion de cinci milioane de euro!

SMURD-ul vrea să-și cumpere avion de cinci milioane de euro!

„Fundația pentru SMURD” continuă, în 2011, seria campaniilor pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către SMURD. Scopul campaniei din acest an este achiziționarea unui avion sanitar operat de SMURD, care să vină în sprijinul nevoilor cetățenilor. Datorită amplitudinii demersului, eforturile depuse pentru îndeplinirea scopului campaniei vor trebui să fie pe măsură. Campania își dorește să convingă populația în legătură cu importanța achiziționării unui avion sanitar și, implicit, să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către SMURD, în vederea atingerii acestui deziderat. 36 de misiuni cu un avion închiriat Ideea achiziționării unui avion sanitar a apărut în urma numeroaselor cazuri în care personalul SMURD a trebuit să se declare înfrânt de distanța până la cel mai apropiat centru medical specializat sau de condițiile meteorologice. „Este cunoscut faptul că zborul cu elicopterul și, implicit, eficiența acestuia sunt limitate de distanțe și vreme. Un avion sanitar, dotat cu toată tehnica necesară desfășurării în bune condiții a actului medical, ar înlătura acest impediment”, sunt de părere reprezentanții SMURD. Necesitatea unui astfel de aparat de zbor este ilustrată de numărul mare de misiuni executate cu un astfel de avion care a fost închiriat, și anume 36 de misiuni, dintre care 13 având ca pacienți copii cu vârsta sub șase ani. Facem precizarea că, la acest moment, SMURD-ul deține, la nivel național, trei elicoptere, la Târgu Mureș, Iași și București, și se dorește achiziționarea a încă două, pentru Constanța și Craiova. „Eforturile echipajelor SMURD nu pot învinge distanțele“ Avionul pe care „Fundația pentru SMURD” intenționează să îl achiziționeze, dotat cu aparatură de specialitate, ar costa aproximativ cinci milioane de euro, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, Paula Anghel. Conceptul campaniei pleacă de la ideea că se pot salva foarte multe vieți. „Eforturile echipajelor SMURD nu au limite, însă, din păcate, nu pot învinge distanțele. Un pacient care trebuie transportat de urgență, sub supraveghere medicală de specialitate, la distanțe mai mari decât limita de zbor a elicopterelor și în condiții meteo nefavorabile, este acum un pacient aflat în pericol. Alt pericol decât cel reprezentat de afecțiunea sa. Unul în plus și la fel de grav”, spun reprezentanții SMURD.