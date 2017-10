Situaţie disperată în judeţ. "Am cerut ajutorul armatei!"

Situație disperată în județ. "Am cerut ajutorul armatei!"

Avertizările de vreme rea emise de meteorologi s-au adeverit, astfel că sud-estul țării - și județul Constanța implicit - a fost afectat de codul galben, urmat de cel portocaliu și roșu.Vineri dimineață, atât municipiul, cât și județul Constanța au fost paralizate din cauza viscolului și nămeților. Toate drumurile din județ au fost închise, pentru prima dată în istoria Constanței, iar prefectul a cerut ajutorul militarilor pentru a salva oamenii aflați în nevoie. De asemenea, zeci de pasageri și șoferi au avut nevoie de intervenția pompierilor, iar unii oameni au preferat să-și abandoneze mașinile.Cu șenilata în troiene!După câteva zeci de minute de la intrarea în vigoare a codului roșu de viscol și ninsori, autoritățile și-au dat seama că se înregistrează extrem de multe solicitări într-un timp scurt. Tocmai de aceea, militarii Brigăzii 9 Mecanizate „Mărășești” din Constanța au fost solicitați să intervină pentru înlăturarea efectelor căderilor masive de zăpadă din zona Dobrogei.„Am cerut armatei ajutorul, să inter-vină cu trei șenilate în troiene pentru a salva oamenii”, ne-a precizat Adrian Nicolaescu, prefectul județului Constanța, după ce avea informații că zeci de oameni sunt blocați în autoturisme de ore bune.La nivelul întregii țări, Ministerul Apărării Naționale a fost pregătit să intervină cu peste 2.600 de militari și circa 400 de mijloace tehnice cu putere sporită de deplasare, tractare și transport, precum și cu cinci elicoptere și o aeronavă ale Forțelor Aeriene Române.Microbuze pline cu pasageri înghețați de frigPe autostrada București - Constanța, la km 75, poliția a trimis echipaje care au organizat o coloană formată dintr-un microbuz și aproximativ 40 de autovehicule, pentru a le escorta către o zonă sigură. Datorită intervențiilor prompte ale angajaților MAI și ai CNAIR, în niciuna dintre aceste situații nu s-au înregistrat victime, autoturismele și autocamioanele fiind repuse în scurt timp în circulație.Într-o situație delicată au fost și pasagerii unui microbuz blocat la ieșirea din Constanța, spre Valu lui Traian. O pasageră a microbuzului în care se aflau mai multe persoane ne-a povestit că, deși a sunat pentru ajutor, nimeni nu a răspuns apelului. Asta, în condițiile în care microbuzul a rămas fără combustibil, iar pasagerii au înghețat de frig.„Stăm de mai bine de 2 ore în câmp. Microbuzul nu mai are motorină, aeroterma este oprită. Este extrem de frig și am înghețat cu toții. Nu se mai poate înainta. Suntem la capătul răbdării, am sunat la 112 încontinuu și ni s-a spus că va veni o volă înspre noi”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Carmen, o pasageră aflată în microbuz.Pompierii au reușit într-un final să salveze pasagerii din microbuz. De asemenea, peste 90 de persoane din trei autocare, 6 microbuze și 15 autoturisme au fost aduse în zone de siguranță.Zeci de localități rămase fără curentAproximativ trei sferturi din județ a rămas, vineri, fără energie electrică, iar echipele de intervenție ale E-Distribuție Dobrogea au întâmpinat serioase probleme în a ajunge în locurile afectate.„Am vorbit cu directorul ENEL, a suplimentat echipele, dar, din păcate, echipele de intervenție s-au blocat și nu pot înainta din cauza viscolului. Situația este foarte grea, iar în acest sens voi trimite o adresă către primari: unde nu există curent, să se asigure apă și mâncare celor aflați în dificultate”, ne-a declarat prefectul Adrian Nicolaescu.Apelul prefectului a fost ascultat de unii primari, care au sărit să-i ajute pe șoferii care au rămas blocați în apropierea localităților pe care le conduc. Zona comunei Mihail Kogălniceanu a fost una dintre cele mai afectate zone ale județului Constanța, mai mulți șoferi rămânând înzăpeziți pe DN2A. Mai multe persoane care veneau dinspre Hârșova și voiau să ajungă la Constanța au rămas blocate. Primarul din Kogălniceanu a trimis utilaje de deszăpezire, iar oamenii au fost salvați și au primit câte un ceai cald.„Am luat oamenii care erau înzăpeziți în mașini, pe drumul național. Este vorba despre mai multe persoane care veneau dinspre Crucea și se îndreptau spre Constanța, dar s-au împotmolit. Am trimis utilajele de deszăpezire și acum ei sunt în siguranță, îi avem cazați în localitate, le-am dat ceai și tot ce au nevoie. De asemenea, am mai trimis două utilaje spre sensul giratoriu de la Celsy, acolo unde alte persoane sunt blocate, dar din păcate înaintăm cu greutate. Începând cu ora 04.00, am început să intervenim”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Ancuța Belu, primarul comunei Mihail Kogălniceanu.Sute de autoturisme și persoane blocatePentru degajarea drumurilor și acordarea de ajutor persoanelor din trafic aflate în dificultate, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a acționat pe drumurile județene cu 80 de utilaje și 180 de angajați, iar angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța au acționat cu 68 de utilaje de deszăpezire și 72 de oameni.Tot vineri, s-a solicitat intervenția a opt utilaje aparținând Ministerului Apărării Naționale.Au fost semnalate 115 cazuri, dintre care 73 de cazuri au fost rezolvate (113 autoturisme și 271 persoane). Au rămas în curs de soluționare 42 de cazuri, adică 93 de persoane blocate în 67 de autoturisme.De asemenea, au fost transportate la spital, în condiții de siguranță, trei femei însărcinate și opt persoane care necesitau dializă.