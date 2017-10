Situaţia traficului rutier

Situația traficului rutier

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră (10.30), se circulă în condiții de ceață pe mai multe artere rutiere importante din județele Ialomița, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Buzău, Dâmbovița, Prahova și municipiul București.Pe autostrada A2 București - Constanța vizibilitatea scade, pe alocuri, sub 50 de metri, pe autostrada A3 București – Ploiești, vizibilitatea este uneori sub 50 de metri, iar pe autostrada A1 București – Pitești, vizibilitatea este bună, cu excepția tronsonului cuprins între kilometrii 49 și 86, unde scade sub 100 de metri.„Le recomandăm conducătorilor de autovehicule să circule cu viteză redusă, să folosească luminile de întâlnire împreună cu cele de ceață pe toate categoriile de drumuri și să nu se angajeze în efectuarea depășirilor înainte de a se asigura temeinic. Pietonii, bicicliștii și căruțașii trebuie să fie conștienți de faptul că pe timp de ceață sunt mai greu vizibili în trafic”, spun polițiștii.Informăm, de asemenea, că potrivit secțiilor regionale de poliție transporturi, nu sunt închise porturi maritime sau fluviale, iar traficul naval se desfășoară în condiții normale.Conform acelorași surse, nu sunt semnalate probleme nici în traficul feroviar, nici în cel aerian.