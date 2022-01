Sistem performant de scanare a containerelor din Portul Constanța, în dotarea Poliției Transporturi Maritime

Polițiștii de la Serviciul Poliției Transporturi Maritime Constanța, care își desfășoară activitatea în Portul Constanța au în dotare, din toamna anului trecut, un sistem modern de scanare a vehiculelor și containerelor. Sistemul Cargoscan a fost achiziționat cu fonduri europene, este mobil și reduce timpul de verificare a unui container de la câteva ore, cât durează o inspecție fizică, la câteva minute.Un aspect asupra căruia s-a atras atenția, în repetate rânduri în ultimii ani, în ceea ce privește stoparea fenomenului introducerii în țară de bunuri contrafăcute, a fost faptul că autoritățile sunt deficitare la capitolul sisteme moderne de depistare a bunurilor susceptibile a fi contrafăcute, a celor care fac obiectul faptelor de contrabandă. În 2020, Poliția Română a obținut finanțarea unui proiect european privind modernizarea instrumentelor de lucru utilizate în investigarea faptelor de evaziune fiscală, contrafacere de bunuri, contrabandă și migrație ilegală. În cadrul acestui proiect european a fost achiziționat un sistem Cargoscan – un sistem mobil autonom, atribuit spre folosire Serviciului Poliției Transporturi Maritime din Portul Constanța.150 de containere scanate din octombrie 2021 până în prezentPână la folosirea efectivă a sistemului, polițiștii au trebuit să obțină avizele și autorizațiile necesare, de la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Din octombrie 2021, sistemul a intrat în folosință, dovedindu-și deja utilitatea, după cum au arătat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, în cadrul unei conferințe de presă organizate, vineri, 28 ianuarie. „De când a fost operaționalizat sistemul, adică din octombrie 2021, au fost scanate 150 de containere și ridicate în vederea indisponibilizării bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de peste 75.000 de euro. De asemenea, au fost întocmite două dosare penale. Este un sistem ce folosește o tehnologie performantă, de mare ajutor pentru Poliția Română, ce scurtează timpul de verificare a unui vehicul sau container. O scanare durează, în total, 1 – 2 minute, față de ore, cât ar dura o investigare fizică a containerului”, a afirmat inspector Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța.„Față de sistemele din dotarea autorităților vamale, acesta este mobil. Este primul scaner mobil care se află în Portul Constanța. De asemenea, are o putere mai mare decât cele deja existente în port. Este un beneficiu scurtarea timpului de inspectare, căci din momentul în care containerul se află pe aliniamentul de scanare durează 20 – 30 de secunde scanarea efectivă. Brațul dispozitivului se poate deplasa cu o viteză de la 20 metri pe secundă până la 40 de metri/secundă, astfel că durata unei scanări variază și în funcție de dimensiunea containerului sau vehiculului. Activitatea de poliție este ușurată, din momentul în care este realizată scanarea putem să analizăm imaginile și să stabilim, în funcție de densitate, spectrul de culori și alte indicii, dacă sunt bunuri care nu au fost declarate în acte.Scanerul este operaționat de două persoane aflate în interiorul cabinei de comandă, două persoane care se asigură că vehicul sau containerul este așezat conform indicațiilor pe aliniament și o persoană în afara perimetrului de scanare, pentru supravegherea zonei. Polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Transporturi Maritime au fost instruiți pentru a opera acest sistem. În acest moment sunt 11 polițiști care activează în cadrul biroului și toți suntem autorizați”, a afirmat subcomisarul Andrei Bratu, șeful Biroului Poliției Portuare Cargoscan.Containere scanate în câteva zeci de secundeÎn prezent, cu ajutorul sistemului performant, zilnic sunt scanate între 15 – 20 de transporturi, alese în mod aleatoriu de polițiști.Autospeciala Cargoscan este dotată cu un sistem care are capacitatea să „vadă” prin containerele de oțel și poate fi controlat de la distanță, dintr-o cabină de control, în condiții de radiație profesională zero pentru polițiștii operatori.„Sistemul se bazează pe un şasiu VOLVO pentru camioane comerciale, echipat cu un sistem de imagini cu raze X de înaltă performanţă ce dezvoltă o energie duală de 4/6 Mev (megaelectroni-volt) şi o cabină de operare”, explica Poliţia Transporturi la momentul achiziționării sistemului. La semnarea contractului de finanţare a proiectului Cargoscan, bugetul alocat a fost de peste 1,5 milioane de euro, dintre care mai mult de 1,2 milioane de euro (80 %) reprezintă finanţare nerambursabilă de la Comisia Europeană, prin Programul OLAF Hercule III, iar aproape 310.000 de euro, 20 la sută, au reprezentat co-finanţare susţinută de Inspectoratul General al Poliţiei Române.