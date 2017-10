Sindicatul Poliţiştilor s-a sucit şi nu participă la "incitarea populară"

Sindicatul Polițiștilor s-a sucit și nu participă la "incitarea populară"

Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual din MAI s-a răzgândit în ceea ce privește protestele. După ce, în urmă cu două zile, Dumitru Coarnă, liderul sindicatului, anunța că polițiștii nu sunt sclavii nimănui și că sunt la un pas de a ieși în stradă, același lider a anunțat, după 24 de ore, că nu va participa la proteste.„Se pare că nici actualul guvern nu ne respectă valoarea muncii. Mai mult de atât, din informațiile pe care le am, nu se vor respecta nici prevederile propriei hotărâri, respectiv HG nr.1/2017 privind salariul de bază minim brut. Am solicitat în mod permanent respectarea legii, dar se pare că nu suntem luați în serios, în comparație cu profesorii ori medicii”, preciza inițial Dumitru Coarnă, președintele SNPPC.După acest anunț, la câteva ore distanță, Dumitru Coarnă a anunțat că SNPPC va rămâne departe de conflictele politice existente și nu va participa la „incitarea populară pe tema acestor zile, respectiv modificările legislative ale codului penal și codului de procedură penală, precum și OUG privind grațierea”.„Revendicările noastre sunt de natură salarială și profesională. SNPPC nu va cădea în capcana întinsă de conflictele politice actuale. În consecință, nu vom desfășura acțiuni de protest în aceste momente. Sperăm ca actualul guvern să privească cu multă atenție către polițiști și să legifereze corespunzător solicitările noastre. Solicităm și pe această cale o întâlnire de urgență cu doamna ministru Carmen Dan, deoarece SNPPC are soluții”, anunță Dumitru Coarnă.