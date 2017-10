Sindicaliştii din puşcării: „Exerciţiul de alarmare a fost un abuz şi un eşec de proporţii“

Scandal de proporții în penitenciare!

Sindicaliștii din pușcării: „Exercițiul de alarmare a fost un abuz și un eșec de proporții“

Sindicatele din penitenciare acuză că exercițiul de alarmare de vineri a fost un tertip pentru a opri protestele angajaților. Duminică, Agenția Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, în urma exercițiului de alarmare din cursul zilei de vineri au fost descoperite peste 190 telefoane mobile, 170 de cuțite și alte obiecte interzise. „Ca urmare a percheziției efectuate, de la persoanele private de libertate au fost ridicate următoarele obiecte și bunuri interzise: 191 de telefoane mobile, 96 de cartele SIM, 90 de încărcătoare, 15 acumulatori, 25 de alte accesorii pentru telefoanele mobile, o punguță ce conținea o substanță pulverulentă de culoare albă, 178 de cuțite și arme improvizate și 118,5 kilograme de fructe fermentate în vederea producerii de alcool” - se precizează în comunicatul ANP. La doar câteva ore, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a trimis o reacție la comunicatul ANP în care au acuzat că „exercițiul de alarmare” nu a fost decât o modalitate de a opri personalul din penitenciare să protesteze. „Pentru corecta informare a opiniei publice, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) informează, ca reacție la comunicatul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) de azi (n.r. ieri) 10 octombrie 2010 referitor la rezultatele a ceea ce conducerea penitenciarelor numește exercițiu de alarmare, că această acțiune a fost un abuz împotriva salariaților și un eșec operativ de proporții” - se spune în comunicatul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. „Lipsa de consecvență a declarațiilor conducerii ANP demonstrează intenția reală, accea de a opri personalul să protesteze. Fiind sesizată referitor la lipsa de oportunitate a unui astfel de demers, conducerea ANP a comunicat că au fost derulate două exercitii care, în mod normal, ar face parte din scenariul unei alarme de exercițiu. Astăzi (n.r. - ieri), în mod surprinzător, comunică rezultatele unor percheziții care ar fi avut loc în timpul „exercitiului de alarmare”, dar care nu au nimic în comun cu exercițiile anunțate că ar fi fost desfășurate: o evadare și un incendiu. Pretextul inițial a fost informarea personalului cu privire la unele evenimente din sistemul penitenciar, chiar directorul general declarând că salariații alarmați „vor sta la sală până vor învăța să citească”. Or, perchezițiile și informările fac parte din activitatea curentă - pontată și plătită, iar alarmarea personalului pentru aceste motive este un abuz. Din analiza tuturor notelor de evenimente pe ultimul an, nu se constată - în ultimele 3 luni - o creștere a evenimentelor negative. Considerăm că ANP dezinformează cu bună știință, motiv pentru care solicitam să pună la dispoziția opiniei publice documentele de analiză pe care și-a fundamentat o astfel de decizie. Precizăm că și dacă acesta ar fi fost motivul ANP ar fi trebuit să planifice un set de măsuri de contracarare a unui asemena fenomen, nicidecum un exercițiu de alarmare, care are alt scop și altă finalitate, chiar în ziua protestului personalului. Rezultatele percheziției sunt absolut jenante având în vedere că pentru o medie rotunjită generos la 3 telefoane, 3 kg de fructe fermentate și 2 cuțite improvizate, s-au folosit aproximativ 12.000 de angajați și au fost cumulate 48.000 de ore suplimentare. Pentru comparație, la o percheziție obișnuită, care se întâmplă cel puțin lunar în fiecare penitenciar, sunt confiscate de 10 - 20 de ori mai multe obiecte interzise. Având în vedere costurile imense și rezultatele slabe, trebuie precizat și că ANP a dispus organziarea alarmei după ce, la 6 octombrie 2010, fusese informat referitor la calendarul protestelor și la participarea personalului din penitenciare la aceste activități. În concluzie, solicităm ANP să-și ia în serios atribuțiile de instituție preocupată de „siguranța locurilor de deținere în special și a comunitații locale, în general”, și să-și desfășoare acțiunile de exercițiu oricând, în afara perioadelor în care sunt organizate acțiuni de protest” - spun sindicaliștii.