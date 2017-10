Sindicaliştii ameninţă că ies în stradă, dacă nu ajung la o înţelegere cu ministrul David

Sindicaliștii amenință că ies în stradă, dacă nu ajung la o înțelegere cu ministrul David

Sindicatul polițiștilor amenință că-și scoate cei aproximativ 45.000 de membri în stradă, dacă la întâlnirea programată cu ministrul Internelor și Reformei Administrative, Cristian David, nu obține un răspuns favorabil în privința unor doleanțe anunțate în urmă cu mai bine de un an. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Liviu Butunoi, a declarat că speră să obțină, în urma întâlnirii cu ministrul Cristian David, rezolvarea problemelor legate de orele suplimentare lucrate de polițiști, să semneze acordul privind raporturile de serviciu ale polițiștilor și să fixeze date clare la care ministerul să propună Parlamentului modificarea unor acte legislative. Întâlnirea are loc marți, la Ministerul Internelor și Reformei Administrative. În caz contrar, a spus Butunoi, sindicatul, care are peste 45.000 de membri, este hotărât să-și ceară drepturile prin proteste. „Pe lângă mitinguri și pichetări în semn de protest, vom cere sprijinul organizațiilor internaționale la care suntem afiliați”, a declarat Butunoi, precizând că unele revendicări au fost anunțate în urmă cu mai mult de un an. Potrivit lui Butunoi, polițiștii afiliați la sindicatul pe care îl reprezintă cer, printre altele, asigurări de viață, semnarea acordului privind raporturile de serviciu ale polițiștilor și promovarea proiectului de act normativ privind majorarea coeficientului de ierarhizare a funcțiilor. O altă doleanță a polițiștilor este deblocarea posturilor din structurile MIRA. În felul acesta polițiștii și-ar desfășura activitatea în condiții optime și nu ar mai fi obligați să facă ore suplimentare care nu sunt plătite. Butunoi a precizat că dorește și modificarea legislației privind pedepsirea infrac-țiunii de ultraj, astfel încât polițistul să fie protejat la fel ca și magistrații.