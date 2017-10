Simulare de cutremur la Universitatea "Andrei Şaguna". Urmează un alt exerciţiu de amploare

Simulare de cutremur la Universitatea "Andrei Șaguna". Urmează un alt exercițiu de amploare

Universitatea „Andrei Șaguna” și Inspec-toratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au organizat, la sediul instituției de învățământ, o simulare de cutremur, urmată de un incendiu, pentru a fi testată capacitatea de reacție a studenților, dar și a pompierilor.Studenții au fost anunțați că vor avea parte de o simulare de incendiu, însă, pentru ca totul să fie cât mai aproape de realitate, organizatorii nu le-au precizat acestora ora și nici ziua în care exercițiul va avea loc. Astfel, studenții au fost luați pe nepregătite, fiind simulată o situație apărută în urma unui cutremur, scările interioare fiind dărâmate.Evacuarea a fost făcută de pe terasa universității, cu ajutorul unei autoscări din dotarea pompierilor. Exercițiul nu s-a terminat atât de repede, întrucât a fost simulat și un incendiu izbucnit în urma cutremurului, o victimă fiind evacuată pe targă.„Simulările vor avea loc în mod repetat și fac parte din preocuparea noastră permanentă pentru a ne pregăti cât mai bine studenții, în primul rând, atât pentru bine, dar și pentru rău. Este vorba de o simulare în cazul unui eveniment neașteptat, catastrofal. Programul de pregătire se face cu pași bine stabiliți, l-am început acum un an și vom face în curând un exercițiu de descarcerare în urma unui accident grav și acordarea primului ajutor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Aurel Papari, președintele Universității „Andrei Șaguna”.Universitatea „Andrei Șaguna” are cea de-a treia grupă de studenți care este instruită în acordarea de prim-ajutor, în caz de nevoie. Studenții sunt mulțumiți că reacția în diverse situații le este pusă la încercare. Astfel, ei pot să-și corecteze greșelile făcute în timpul simulării, pentru ca în caz de catastrofă să fie în stare să-și salveze viața și, de ce nu, pe cea a colegilor.„Am auzit alarma, ne-am uitat cu toții unii la alții puțin nedumeriți, dar am realizat repede ce se întâmplă și ne-am îndreptat spre ieșire. Am avut grijă să îmi iau tot din clasă, nu am plecat după primul semn și abia apoi am fugit pe scări. După ce am ieșit afară, am mers într-un spațiu protejat, în timp ce avea loc operațiunea de salvare. Astfel de simulări sunt extrem de folositoare, mai ales că acum am văzut unde am greșit, iar câteva secunde pot face diferența între a fi viu sau nu”, a declarat Ionuț Nenovici, student în anul III la Facultatea de Psihologie a Universității „Andrei Șaguna” din Constanța.