Simona Halep, primele declaraţii după ce a pierdut finala

Simona Halep, primele declarații după ce a pierdut finala

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a pierdut sâmbătă a treia sa finală de Grand Slam, 6-7, 6-3, 4-6 cu daneza Caroline Wozniacki. Simona pierde și poziția de lider al tenisului feminin."Nu este ușor să vorbesc acum, după meciul pierdut. Dar trebuie să încep prin a-i transmite felicitări lui Caroline Wozniacki pentru performanța reușită. De asemenea, felicitări tatălui tău, care a făcut din tine o câștigătoare de turneu de Mare Șlem.A fost un turneu extraordinar pentru mine, chiar dacă nu l-am început prea bine, suferind o accidentare la gleznă. Sunt fericită că am jucat finala, sunt supărată că am pierdut-o. Trebuie să recunosc, Caro a fost mai bună decât mine. Sper să mai am posibilitatea de a juca finale de Grand Slam, iar a patra oară va fi cu noroc", a declarat Simona Halep, după finala Australian Open 2018, scrie romaniatv.net