Sile Cămătaru a fost eliberat din închisoare

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sile Cămătaru a fost eliberat condiționat, vineri, după ce a ispășit nouă ani din cei 13 la care a fost condamnat. Interlopul Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, unul din șefii clanului cu același nume, a părăsit penitenciarul Rahova după ce judecătoria Giurgiu a decis eliberarea condiționată a acestuia, informează adevărul.ro.Săptămâna trecută, pe 19 noiembrie, Instanța a hotărât că Sile Cămătaru poate părăsi penitenciarul deoarece a ispășit 9 ani din cei 13 la care fusese condamnat.Pe data de 23 noiembrie, Sile Cămătaru a părăsit penitenciarul. Pe 11 mai, anul acesta, Tribunalul București l-a condamnat la 13 ani de închisoare cu executare pe interlop pentru cămătărie, proxenetism, trafic de perosane și fapte de violență. În același dosar a fost judecat alături de fratele lui, Ioan Balint, zis Nuțu Cămătaru și alte persoane cunoscute ca fiind afiliate clanului Cămătarilor.La jumătatea lunii octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, de contopire a pedepselor primite de acesta în procesele penale, stabilind că acesta are de executat 13 ani de închisoare, nouă dintre aceștia fiind deja petrecuți după gratii.Avocatul acestuia a susținut în fața instanței că Sile Cămătaru a petrecut în închisoare perioada mai 2004 - decembrie 2011, respectiv șapte ani și jumătate, precum și aproximativ un an și opt luni, în perioada 2001-2002.Apărătorul lui Cămătaru a arătat că aceste perioade trebuie adunate și apoi scăzute din pedeapsa totală de 13 ani de închisoare ce rezultă din condamnările definitive date în cazul clientului său. Cererea a fost admisă de instanță, care i-a contopit pedepsele.Sile Cămătaru a fost reținut în Germania, la jumătatea lunii mai a acestui an, în timp ce se afla într-o mașină, asta după ce în 11 mai a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executare, de către instanîa supremă, într-un dosar în care a fost judecat alături de fratele lui, Iona Balint, de rude și de apropiați, pentru fapte cu violență, proxenetism, cămătărie și trafic de persoane, transmite sursa citată.