"«Regele» şi «Regina», nave de cheltuit banii şi pentru salve de tun la Ziua Marinei. În caz de război, nici măcar nu vor fi atacate de cineva: sunt inofensive!"

"«Regele» și «Regina», nave de cheltuit banii și pentru salve de tun la Ziua Marinei. În caz de război, nici măcar nu vor fi atacate de cineva: sunt inofensive!"

Forțele Navale Române au planuri mărețe pentru 2018, iar principalul proiect îl reprezintă înzestrarea cu corvete multifuncționale. Subiectul a generat o serie de comentarii: că aceste nave ar fi utile în caz de conflict militar, că nu ar fie eficiente în sistemul defensiv, să fie făcute de străini, să fie făcute de români etc.Publicăm în ediția de astăzi un punct de vedere al unui fost ofițer al Marinei Militare, în prezent cadru didactic al Universității Maritime Constanța: șef luc. dr. Florin Iordănoaia.„La ce ne folosesc corvetele?Până în anul 1994, am fost ofițer și chiar dacă am plecat din Marina Militară, am urmărit cu multă atenție ceea ce s-a întâmplat cu flota militară românească. După anul 1990, am așteptat schimbări esențiale, principiale, corecte... Așteptările au fost în zadar!Acum, se pare că există un moment prielnic pentru a reface flota militară, pentru a face ceva mai mult pentru marinarii militari și pentru a avea o situație normală a forțelor navale. Normală într-o țară... anormală?Am citit despre corvetele la care se referă conducătorii Forțelor Navale și dacă ar fi dotate la nivelul standard NATO, ar fi ceva cu ele. Însă îmi este teamă că vor costa foarte mult și nu vor însemna prea mult în strategia de apărare din zona Mării Negre. Nu vreau să merg pe conceptul ceaușist de «apărare a întregului popor», că nu mai avem infrastructura militaro-industrială, care să ne permită înarmarea unor mase largi ale populației, iar războiul modern este conceput pe bază de rachete lansate de la distanță. Or, noi ce fel de rachete putem să lansăm azi, de pe navele militare? P-21 și P-22, pe care le-am învățat între 1987 și 1988?De la acest adevăr trebuie să se plece în conceperea apărării litoralului și a zonei fluviale.Dacă vom cumpăra patru corvete, chiar dotate cu instalațiile moderne, acestea, alături de cele trei NPR-uri și distrugătorul Mărășești, pot face față la ceva? Pentru că «Regele» și «Regina» sunt nave de cheltuit banii și pentru salve de tun la Ziua Marinei, că în caz de război nici măcar nu vor fi atacate de cineva, că sunt inofensive.Deci, avem nevoie de aceste corvete?Părerea mea este că nu! Avem nevoie de nave mai mici, dotate cu rachete moderne, care să fie greu de descoperit de inamic și care să se miște repede de la Mangalia, la Sulina, să poată fi ușor reaprovizionate după ce au lansat primele salve de rachete și care să nu poată fi distruse ușor.În plus, un sistem de baterii de rachete sol-navă, dispuse de-a lungul litoralului și un câmp extins de baraje de mine ar fi mult mai ieftine și mai eficiente.Aștept părerile colegilor «tineri» pensionari, care acum pot să vorbească fără teama că cineva le va tăia... pensia!”.