Show-uri cu lesbiene şi reduceri de preţuri la prostituate / IMAGINI INTERZISE MINORILOR

Claxonul pentru femei

Observati ca in toata povestea asta avem doi actori principali:prostituatele si procurorii DIICOT.In rest,societatea civila,administratia locala sau presa sunt fete "virgine".Toti plecam la serviciu dimineata si ne intoarcem cuminti acasa.Societatea civila doarme,primaria,camera de comert,directia sanitara,sergentul de strada nu sunt raspunzatori,iar presa incaseaza din reclame cu fete sexi.Toata ura societatii civile se indreapta asupra vrajitoarelor.Daca mentalitatea noastra(medievala) este asta,nu inteleg de ce nu avem si masini cu doua claxoane,un claxon pentru femei si un claxon pentru barbati.Claxonul pentru femei trebuie sa fie strident iar claxonul pentru barbati sa fie mai finut,ca un cantecel de privighetoare.Barbatul este o fiinta foarte sensibila nu trebuie sa-l sperii.Cand Mazare defila prin Mamaia cu haremul dupa el,toata lumea l-a aplaudat.El are dreptul,ca doar este un primar nonconformist.Claxonul pentru primar trebuie sa sune ca un cantec de privighetoare.Cand Mazare spunea ca romanul se mandreste cu femeia sexi si ca Mamaia va ajunge bordelul milionarilor rusi si arabi,nimeni nu a protestat.Chiar mai mult,IPS Teodosie s-a bucurat si drept rasplata l-a trecut in randul sfintilor de la malul marii.Abia asteptam sa descoperim o profesoara sexi ca toata ura nostra se indreapta asupra invatamantului romanesc.Avem claxon pentru femei.Nu exista primar sexi,exista doar profa sexi.Cineva spunea ca are un bordel pe scara blocului in care locuieste.Bordelurile deschise in blocurile de locuinte s-au extins.Si eu am avut unul pe scara.Pe casa scarii era un trafic mai ceva ca in gara,cu usi trantite si galagie la miezul noptii.Primarul nu stie ca doar este "fata virgina".Eu inteleg ca omul are dreptul sa faca ce vrea cu apartamentul lui,dar ca sa-ti tragi fermoarul de la pantaloni pe casa scarii,cand copilul tau pleaca la scoala,asta nu pot sa pricep.