SGP trecuţi de 45 ani, folosiţi pentru paza unităţilor sau ca şoferi în sistemul militar. Toţi scafandrii de luptă, în corpul maiştrilor militari

Propunerile Ligii Militarilor Profesioniști:

SGP trecuți de 45 ani, folosiți pentru paza unităților sau ca șoferi în sistemul militar. Toți scafandrii de luptă, în corpul maiștrilor militari

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul întâlnirii de luni cu ministrul Apărării, Gabriel Leș, reprezentanții Ligii Militare Române, prin vocea membrilor delegației care s-a deplasat la MApN, au ridicat, pe lângă setul de propuneri în 11 puncte, mai multe probleme, după cum informează site-ul www.ligamilitarilor.ro. a reamintit nedreptatea care s-a facut in 2001, cand printr-o ordonanta a guvernului din acea perioada, militarii angajati pe baza de contract au fost degradati, prin OG-90/2001, de la gradul de sergent, la gradul de caporal.Atat Cap. Albu cat si Cap. Suteu au aratat ca acea ordonanta de guvern a fost un act neconstitutional, pentru ca gradul militar este un bun dobandit si nu se poate lua decat printr-o hotarare judecatoreasca bazata pe o lege penala, propunand ca toti cei care au avut acest grad sa-l primeasca inapoi ca o reparatie morala.Cap. Dănuț Albu a propus ca SGP trecuti de 45 de ani sa fie folositi in companii speciale pentru paza unitatilor si a obiectivelor militare,pornind de la realitatea ca acestia nu mai pot dezvolta performante fizice similare cu cele ale camarazilor mai tineri, oricat de bine s-ar pregati,datorita „ceasului biologic”.Cap. Albu a mai propus reinfiintarea scolilor de soferi profesionisti, astfel incat militarii care sunt trecuti de 40 de ani sa fie folositi ca soferi, avand in vedere lipsa acuta de soferi din sistemul militar. Tot Cap. Albu a mai propus ca MApN sa scolarizeze gradatii trecuti de 45 de ani in meserii, care pot fi folosite in tot ceea ce inseamna parte logistica intr-o unitate militare.a argumentat necesitatea existentei unui caporal consilier al comandantului pe probleme de SGP la nivel de unitate, batalion, brigade etc.Cap. Suteu a propus ca din comisia care analizeaza accederea directa in corpul subofiterilor a unui caporal cu o vechime de 20 de ani in sistemul militar, sa faca parte 2 gradati profesionisti( punctul 10 ).a cerut respectarea ordinului ministrului M-34/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizarea si functionare a comisiilor pentru probleme sociale de la nivel batalion, brigade, SMG, Minister care arata expres ca si gradatii profesionisti trebuie sa faca parte din aceste comisii, aratand ca acest ordin nu se respecta in majoritatea unitatilor.sidin Fortele Navale, au pus in discutie posibilitatea ca sporurile de radiatii si alte sporuri specifice de la bordul navei ale tuturor membrilor echipajului, sa fie raportate intr-un procent din solda comandantului navei. Tot de la Marina, Cap. Stancu Alexandru a adus in discutie problema tinutei de instructie, care nu se acorda la timp soldatilor si gradatilor profesionisti.a cerut analizarea dispozitiei SMG 103/06.12.2016, care prevede renuntarea la scafandri care au gradul de caporal, in cadrul Divizionului 175 scafandri de lupta. Propunerea Cap. Poliacov este de a se pastra gradul de caporal in cadrul unitatii si, daca acest lucru nu este posibil, toti scafandri de lupta din cadrul EODsi FOS sa fie avansati in corpul maistrilor militari de marina.Amintim că delegația LMP a fost compusă din:1. Cap. Albu Danut Bg.9 – C-ta2. Cap. Udrea Adrian Bat.495 – Buc.3. Cap. Radu Ghe. Gabriel F-222 – C-ta4. Cap. Mitran Daniel F-221 – C-ta5. Cap. Stancu Alexandru F-111 – C-ta6. Cap. Poliacov Victor Divizion 175 nave scafandri – C-ta7. Cap. Suteu Florin Bg.282 – Focsani8. Cap. Tacea Ciprian Bg.2 – Brasov9. Cap. Elisei Vasile Bg.2 – Brasov