Sfaturi pentru o vacanță în siguranță, la mare: „Nu lăsați singuri copiii nici în apă, nici în apropierea ei!”

Totodată, aceștia au atras atenția: „Nu realizați acte de teribilism prin plonjarea de pe stabilopozi, platforme, poduri sau alte elemente de construcții. Nu intrați în apa rece înfierbântați, după ce ați stat foarte mult timp la soare. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru cei mici. Nu lăsați copiii să se joace în locuri unde există posibilitatea de a cădea în apă. Urmăriți continuu comportamentul copiilor în apă: nu citiți, nu vă jucați pe telefon în timp ce copiii sunt în apă și nu vă întoarceți nicio clipă cu spatele la aceștia. Nu uitați că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă știu să înoate. Echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac / vestă de salvare, aripioare gonflabile etc.) vor fi utilizate de către copii, sub atenta supraveghere a unui adult”.





Pentru a evita evenimentele nedorite, salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” le recomandă celor care aleg să își petreacă timpul liber pe litoral să respecte o serie de reguli simple. „Frecventați doar locurile special amenajate pentru înot și scăldat. Respectați întotdeauna recomandările salvamarului sau administratorului locului de agrement, mai ales semnificația steagurilor arborate la foișoare. Evitați scăldatul în mare, lacuri, canale sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții foarte puternici, albiile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi şi trunchiuri de copaci”, au subliniat pompierii.