Sfaturi de la poliţişti pentru ca minorii să nu ajungă victimele infractorilor

Sfaturi de la polițiști pentru ca minorii să nu ajungă victimele infractorilor

Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale, combaterea săvârșirii de infracțiuni în care autori sau victime sunt minori, Poliția Constanța vă recomandă:- Nu cedați tentației de a consuma droguri deoarece curiozitatea poate duce la dependență. Dependența asociată cu o criză financiară, obligă consumatorul de droguri la comiterea unor infracțiuni grave (furt, tâlhărie, omor etc.) ceea ce, în final duce la privarea sa de libertate.- Nu vă dovediți curajul sau „bărbăția” consumând droguri. În acest fel dovediți că sunteți o persoană slabă și influențabilă față de care nimeni nu va avea respect și compasiune.- Feriți-vă de plasatorii și consumatorii de droguri oricât de tentante ar fi „atențiile” oferite (doze gratuite, bani, obiecte, etc.). Dacă vă încurajează să consumați droguri motivând că sunt „ușoare” și nu au efecte negative asupra organismului, trebuie să vă dea de gândit și să vă căutați alți prieteni până nu este prea târziu. În caz contrar, veți plăti foarte scump, compromițându-vă situația școlară, familială, profesională sau chiar viața.- Fiți atenți când vă alegeți prietenii. Evitați compania celor agresivi, obraznici sau delincvenți.- Nu încercați să rezolvați singur un conflict prin violență. Apelați la sprijinul celor care vă pot ajuta : părinți, profesori, polițiști.- A fi puternic, nu înseamnă să fii violent și temut de cei din jur. Alegeți: școala, serviciul, prietenii și familia pentru a vă construi un viitor așa cum vă doriți. Lăsați pentru cei slabi violența, consumul de droguri și alcool, faptele ilegale și închisoarea.- Nu acceptați invitația de a vă urca în mașina unei persoane necunoscute;- Nu afișați ostentativ telefoanele mobile de ultimă generație, bijuteriile, ceasurile, etc;- Nu primiți daruri de la persoane necunoscute și nici nu dați relații despre programul de lucru al părinților;- Traversați strada numai prin locurile special amenajate ori pe culoarea verde a semaforului și numai după ce vă asigurați;- Nu transformați strada în teren de joacă;În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni sau sunteți martor ocular în asemenea împrejurări, nu ezitați să apelați numărul de urgență 112.