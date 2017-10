Sex sau viol? Arma fatală a constănţencelor răzbunătoare

Sex sau viol? Arma fatală a constănțencelor răzbunătoare

Peste 80 de reclamații de viol au fost înregistrate de la începutul anului. Dintre acestea, prea puține s-au dovedit a fi reale și chiar s-a început urmărirea penală, restul fiind ori povești născocite de victimele care erau geloase pe prieten/concubin, ori victimele au renunțat la plângeri, împăcându-se cu făptașul.„81 de cazuri de viol au fost re-clamate, de la începutul acestui an, la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, dintre care 21 au fost reale. În anul 2014 se înregistrează o scădere a acestui fenomen”, a precizat, pentru Cuget Liber, subcomisarul Carmen Șerbănescu din cadrul IPJ Constanța.De menționat este faptul că niciun violator nu a rămas nepedepsit: toți au fost arestați preventiv, pentru că prezentau pericol social.Dacă ai mințit vei avea dosar penalÎnsă să nu vă gândiți că dacă reclamați la Poliție un caz fals de viol veți rămâne nepedepsiți. Dacă se dovedește, pe parcursul anchetei, că fapta nu a existat vă veți alege cu dosar penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Așa a pățit și o tânără din Moldova, pe care a luat-o un șofer de TIR în cursă, până la Constanța. După ce au întreținut raporturi sexuale de mai multe ori, bărbatul i-a spus tinerei că este însurat și nu are de gând s-o ia acasă, așa că o va lăsa în gara Constanța, la tren, pentru a se întoarce acasă. Numai că tânăra, care nu avea bani la ea, ci doar telefonul mobil, s-a gândit să facă un „bine” și să sune la Poliție, reclamând că a fost violată. După ore întregi de cercetări, în care bărbatul a fost căutat, prins și audiat de polițiști, tânăra, căreia îi venise rândul la audiat, a recunoscut că, de fapt, mințise. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că nu avea bani pentru a se întoarce acasă, așa că s-a gândit să vină la Poliție, că poate polițiștii îi vor aranja să ia trenul către casă gratis.Băieței violațiViolul este o experiență predilect feminină. Însă la nivelul județului Constanța s-au înregistrat, în acest an, și trei cazuri de violuri între persoane de același sex. Este vorba despre violuri care au avut loc în Medgidia, Mihail Kogălniceanu și Bărăganu. În fiecare dintre aceste trei cazuri a fost vorba despre adolescenți care i-au obligat pe mai mulți copii (băieți!) să le facă sex oral sau pe care i-au violat anal. Aceste fapte sunt cu atât mai grave cu cât victimele au vârste extrem de fragede, de la un an și patru luni până la 12 ani.Totuși, de menționat este și faptul că nu au fost înregistrate cazuri de viol, urmate de moartea sau sinuciderea victimei.Polițiștii spun că, de multe ori, victimele violului au fost bătute, dar și lipsite de libertate. În astfel de situații, la examenul corporal se vor vedea și semnele lăsate de eventualele bătăi sau constrângeri, care vor conta la dosar. Tot în acest an, la Murfatlar, o tânără a fost violată de patru indivizi.Monstru cu chip de omCa dovadă a faptului că aceste fapte nu rămân nepedepsite, un individ din Peștera a fost condamnat de magistrați după ce și-a violat fiica în repetate rânduri. Totul a început pe data de 2 iunie 2011. Dumitru Marin, de 42 de ani era acasă, singur, cu fata lui, pe atunci în vârstă de 12 ani. Mai întâi a violat-o în dormitor, iar după două ore, a violat-o din nou. Din august 2011 și până în vara iulie 2014, individul a violat-o de două-trei ori pe săptămână. Nu i s-a putut împotrivi pentru că o amenința că o bate. În multe cazuri, a și agresat-o, numai să-și atingă scopul. Copila, care acum are 15 ani, a încercat de două ori să se sinucidă, pentru că nu mai suporta abuzurile din partea tatălui ei.„Persoana vătămată minoră a încercat să se sinucidă de două ori, înghițind mai multe pastile și consumând o cantitate însemnată de alcool medicinal”, precizează procurorul Ciprian Bodu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.Pe 15 iulie 2014, Dumitru Marin a fost arestat preventiv, fiind trimis în judecată. Acum, magistrații Judecătoriei Medgidia au decis ca bărbatul să primească 14 ani, cinci luni și zece zile pedeapsă cu închisoarea pentru viol în formă agravantă, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Decizia instanței nu este definitivă.