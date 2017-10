Sex pe bani şi descinderi cu mascaţi, în Constanţa. Cum se organizau reţelele de prostituţie

5

bani

Acest text l-am primit si eu.Am decis sa intru in joc deoarece mi s-a parut f interesant. "CEA MAI SIMPLA METODA DE FACUT BANI! Nu credeam ca va functiona, si totusi!!!! MERGE!!! Bani rapid si sigur pe internet. Testat! Eu am facut 3500 in 3 saptamani!!! E randul tau!!!!!! Si voi continua sa fac. Functioneaza!!!! Singurul care functioneaza cu adevarat Nu este o gluma,crede-ma!Depinde numai de tine daca vrei sa citesti pagina asta sau nu, eu nu pot spune decat ca 5 min. de citit iti pot schimba viata, depinde numai de tine "POTI FACE BANI USOR SI REPEDE". Crede-ma am incercat toate metodele posibile(si legale).Aceasta este cea mai USOARA si mai RAPIDA cale. Poti sa faci o gramada de bani, repede si legal. Merge! E testat! Tot ce trebuie sa faci deocamdata este sa citesti cu atentie si pana la final textul. Eram sceptic, totusi... In urma cu ceva vreme navigam aiurea pe Internet (probabil la fel cum faci si tu acum) cand am descoperit un articol asemanator cu acesta in care se spunea ca pot sa castig milioane in doar cateva saptamani cu o investitie de numai 7 lei. Imediat m-am gandit "chestia asta trebuie sa fie vreo escrocherie". Dar, curios fiind, am continuat sa citesc. Articolul spunea ca trebuie sa trimiti cate 1 leu nou la fiecare din cele 7 adrese mentionate in articol . Apoi sa iti treci numele si adresa la sfarsitul listei in pozitia a 7-a si sa publici articolul la minim 200 de forum-uri/adrese cu anunturi pe Internet sau prin mail la cat mai multe adrese. Pur si simplu! Dupa ce am analizat chestiunea si dupa ce am discutat cu cativa prieteni m-am hotarat sa incerc. La urma urmei ce aveam de pierdut in afara de 7 lei si 7 timbre? Cum este si normal, la inceput eram sceptic si chiar ingrijorat in privinta aspectului legal. Asa ca m-am interesat la POSTA ROMANA si mi-au confirmat ca intr-adevar e legal! Deci am facut infima investitie de 7 de lei. Surpriza!...Ghiciti ce s-a petrecut!!! .. Intr-un interval de 7 zile am inceput si primesc bani in cutia postala. Eram uluit! M-am gandit ca probabil se va opri curand, dar banii au continuat sa vina! In prima saptamana am primit 250 de lei noi La sfarsitul celei de-a doua aveam peste 1000 lei noi. In a treia saptamana stransesem 3500 de lei noi! Si banii continua sa vina cu repeziciune. In mod cert a meritat sa cheltui cei 7 lei si cele 7 timbre Sa va spun cum functioneaza si mai ales de ce functioneaza. In primul rand va sfatuiesc sa salvati pe hard sau sa printati articolul ca sa il aveti la indemana. Cum? PASUL 1:Iei 7 coli si scrii pe fiecare din ele:"M-AM ADAUGAT LA LISTA TA", astfel incat cel ce primeste plicul sa te adauge la listele pe care urmeaza sa le posteze si asa adresa ta va aparea pe alte sute si sute multiplicate de forumuri, apoi impaturesti fiecare coala.Acum iei 7 bancnote de 1 leu si pui CATE UNA in FIECARE din cele 7 coli(ca sa nu se vada prin plic si sa nu se fure),apoi pui FIECARE coala in CATE UN PLIC si inchizi plicurile.Ar trebui sa ai acum 7 plicuri sigilate, cu numele si adresa ta pe ele (la expeditor, pentru a ajunge in continuare pe forumuri!), fiecare dintre ele continand o coala de hartie si o bancnota de 1 leu.Acum trimiti plicurile la urmatoarele adrese:. 1)STOICA CRISTINEL str. Centrala M, nr. 77, Maracineni, jud. BUZAU, COD 127325 2)SERBAN ANDREEA str Constantin brezeanu, nr 5, bl 202,et 3, ap 13,loc. Ploiesti,jud.Prahova 3)Dudan Razvan str Savarsin,bl 213,sc A,et 2,ap5,loc.Arad,jud.Arad 4)STĂNILĂ ALINA, str. Eliberarii, nr. 8, bl. L1, sc. B, ap. 40, Constanța, cod 900299 5) Dascalu Delia,Botosani strada aleea curcubeului, numarul 13, scara D apartament 9, etaj 2,jud Botosani,cod 710136 6)TOMA LILIANA-MARIA, Loc Chizatau, nr 148, jud Timis, cod 307047 7) BURCIU ELENA RAMONA ORAS BRASOV,STRADA ZIZINULUI NR.122 APARTAMENT 205 PASUL 2: Acum STERGI din lista pe numarul 1 si muti celelalte adrese cu o pozitie mai sus (6 devine 5, 5 devine 4,etc...). Astfel numarul 7 devine liber : completezi cu numele si adresa TA aceasta pozitie.Trebuie foarte clar sa intelegi ca DACA TE VEI PUNE IN ALTA POZITIE DECIT CEA DE-A 7-a, vei primi cu mult mai putini bani, pentru ca factorul de multiplicare se diminueaza. Pentru a intari increderea in joc, trebuie SA NU TRISEZI si SA TRIMITI PLICURILE, deoarece altminteri, te excluzi singur din circuit semanind neincrederea. PASUL 3: Schimba ce doresti dar, pe cat se poate, incearca sa mentii articolul cat mai aproape de original. Acum publica anuntul la cit mai multe forum-uri/newsgroup-uri(sunt o groaza) SAU alt fel de site-uri cu discutii asemanatoare. 200 este atat cat iti trebuie dar cu cat publici in mai multe locuricu atat mai multi bani vei castiga! Nu e nevoie sa scrii din nou tot acest articol; poti sa selectezi textul cu cursorul mouse-ului si sa il copiezi in memoria calculatorului; deschizi un fisier gol cu 'notepad'si inserezi textul ca sa iti adaugi numele in pozitia a 7-a; salvezi fisierul cu extensia .txt. Acum cauti pe Internet newsgroup-uri (forum-uri on-line, message board-uri, site-uri de chat, de discutii) romanesti bineinteles, sau la diverse adrese e-mail pe care le cunosti si publici articolul. Va sugerez sa treceti ca subiect un titlu cat mai atractiv pentru ca acesta il vor vedea cei ce viziteaza aceste site-uri GATA! Felicitari... Nu ar trebui sa iti ia mai mult de 30 de secunde pentru fiecare newsgroup! TINE MINTE : MAI MULTE NEWSGROUP-URI INSEAMNA MAI MULTI BANI! TOT CE TREBUIE ESTE UN MINIM DE 200! Calcule...Vei incepe sa primesti bani in cutia postala in cateva zile! Daca vrei poti sa iti inchiriezi o casuta postala din cauza numarului mare de scrisori pe care le vei primi. De ce? Din cele MINIM 200 de publicari pe care le-am facut sa spunem ca primesc 10 raspunsuri (un exemplu FOARTE-FOARTE mic). Deci am castigat 10 lei cu numele meu pe pozitia a 7- a. Acum fiecare din cele 10 persoane care tocmai mi-au trimis cate o scrisoare, publica la randul lor MINIMUL de 200 de articole cu numele meu pe pozitia a 6-a si primesc si ei cate 10 lei.Eu primesc astfel 10*10*1 leu = 100 lei. Continuand exemplul cu un numar mic de persoane care raspund la articol,am castigat 11.250.000 de lei cu numele meu pe pozitia a 4-a, 16.250.000 cu numele meu pe pozitia a 3-a, 31.250.000 de lei pe pozitia a 2-a si ... DA! 156.250.000 DE LEI cu numele meu pe pozitia intai. UIMITOR! Daca fiecare participant publica articolul de MINIM 200 de ori! Si totul cu o investitie initiala de 70.000 de lei (7 lei noi) si 7 timbre. Cand numele tau nu se mai afla in lista poti sa repeti procedura : iei ultima varianta a articolului si trimiti cate 1 leu la adresele care se afla in lista, punandu-ti numele pe pozitia a 7-a Acum publici articolul din nou de MINIM 200 de ori. Va dati seama ca in fiecare zi mii de oameni intra pe Internet si citesc aceste articole ASA CUM CITESTI TU ACUM !! Asa ca iti poti permite 7 lei sa vezi daca merge cu adevarat? Cred ca da... Unii au spus "dar daca lumea se satura si nu mai trimite nimeni nici un ban?" Ce sanse sunt sa se intample asta cand ZILNIC se alatura 20- 50.000 de useri noi la Internet dintre care foarte multi citesc astfel de anunturi si sunt dispusi sa incerce ? Jucati cinstit si corect si adresa te va ajunge pe mii de forumuri, astfel vei primi mii de plicuri. In fiecare zi intra sute sau mii de oameni pe forum! Veti avea numai de castigat!!! Jocul se bazeaza pe o binecunoascuta lege din economie si anume legea Multiplicarii pe care cred ca poti sa o intelegi. Cred ca marile magazine se imbogatesc pt ca tu ai cumparat o sticla de vin. Nu... Se cumpara industrial .. Deci, daca joci corect si trimiti plicuri, adresa ta va aparea pe mult mai multe site-uri si vei primi cu muult mai multi bani!. Succes! P.S. Foarte important: o sa intalnesti oameni care nu sunt de acord cu asta si care nu au curaj sa incerce sa se imbogateasca inteligent. Trebuie doar sa-i ignori asa cum fac eu, joaca si o sa vezi cum plicurile incep sa soseasca. Daca ai incredere si perseverezi o sa-mi multumesti .Cat pentru cei care nu joaca... Va raciti gura DEGEABA, EU PRIMESC ZECI DE PLICURI CU BANI SI O SA CONTINUI SA JOC... BAFTA!TOT CE TREBUIE SA FACETI ESTE CE AM SCRIS MAI SUS APOI POTI STA LINISTIT/A ACASA SI BANII VIN!!! Citeste: http://www.kudika.ro/comunitate/forum/view_topic/44967/CEA-MAI-SIMPLA-METODA-DE-FACUT-BANI.html#ixzz2pRkgBNHa Follow us: @Kudika_ro on Twitter | www.kudika.ro on Facebook